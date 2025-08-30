El triatlón del Santa Olaya cortará varias calles
Con motivo de la celebración del triatlón del Club Natación Santa Olaya se llevarán a cabo restricciones al tráfico, pero únicamente durante el desarrollo del segmento ciclista. Los viales afectados a partir de las 10.00 horas son: el paso peatonal que da acceso desde el paseo del Arbeyal al Camino del Lucero, avenida Príncipe de Asturias, glorieta Eduardo Castrol, calles Ruiz, Flórez Estrada, Manuel R. Álvarez, Betty Friedan, la avenida del Lauredal, El Cerilleru y Camino del Cementerio. Se estima que para las 12.00 se restablezca el tráfico con normalidad.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Desagradable final en las fiestas de Contrueces de Gijón: 'Tekila' suspende su actuación tras recibir un botellazo uno de sus miembros
- Nuevo uso para lo que fue una histórica fábrica de sidra en Gijón: un grupo ligado a energías renovables quiere implantarse
- Más de dos horas de atasco en la autopista 'Y' por el choque entre una autocaravana y un camión (con un herido)
- Tremendo susto en La Calzada (Gijón): encuentran por la noche una serpiente de gran tamaño en la acera de una conocida calle
- Todo lo que hay que saber sobre la serpiente localizada en Gijón: ¿Es venenosa? ¿Cómo llegó ahí? ¿Qué ha sido de ella?
- Epidemia de bajos cerrados en los ejes comerciales de Gijón: 'Es preocupante
- La razón a la que achacan los comerciantes de Gijón la epidemia de locales vacíos: 'Es alta
- Las carabelas portuguesas 'invaden' Gijón: retiran 41 ejemplares de las playas de la ciudad
Conocimiento de la sidra al alcance de un click
Contenido ofrecido por Sidra Natural Alto Infanzón