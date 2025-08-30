El triatlón del Santa Olaya cortará varias calles

Con motivo de la celebración del triatlón del Club Natación Santa Olaya se llevarán a cabo restricciones al tráfico, pero únicamente durante el desarrollo del segmento ciclista. Los viales afectados a partir de las 10.00 horas son: el paso peatonal que da acceso desde el paseo del Arbeyal al Camino del Lucero, avenida Príncipe de Asturias, glorieta Eduardo Castrol, calles Ruiz, Flórez Estrada, Manuel R. Álvarez, Betty Friedan, la avenida del Lauredal, El Cerilleru y Camino del Cementerio. Se estima que para las 12.00 se restablezca el tráfico con normalidad.