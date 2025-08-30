Triple gemela perfecta en el verano gijonés: récord sidrero, partidazo en El Molinón y apuestas en los caballos

Gijón apostó por una triple gemela, dividiendo a los gijoneses entre el Concurso Hípico, El Molinón para el partido entre el Sporting y la Cultural y la playa de Poniente con su intento de batir el Récord Mundial de Escanciado Simultáneo. Todos esos ingredientes se conjugaron en el cuarto día de competición de Las Mestas. Un cuarto día en el que, quizás hubo menos gente que otras veces, pero donde afloraron por doquier camisetas sportinguistas.

Daniel Álvarez y Marian Hernández con sus hijos Hugo y Enol. / Marcos León

"Hoy día redondo. Empezamos con el Hípico y terminamos en el Molinón", señaló el gijonés Nicolás Alijostes, con la camiseta del Sporting y junto a sus amigos, quienes también disfrutan de los caballos cada año. Todos menos Luisma Balbuena, que visitó este evento ayer por primera vez y con muchas ganas: "Es la primera vez que vengo, pero había que venir, hoy encima la tarde está muy clara. Venir al Hípico, tomar una y luego irnos al campo. Luego, lo que surja", confesó. Como ellos, Andrea Cimadevilla y Celia Ferrera, asistieron al Hípico con su equipación sportinguista y con ganas de apostar por un caballo ganador. "Hoy es el tercer día consecutivo que vengo, y vengo todos los años. Ahora acabamos de apostar para la siguiente serie, pero un poco a boleo, a ver si tenemos suerte", dijeron entre risas. "Cuando acaben las series, iremos al recibimiento del Sporting y luego partido", añadieron.

Ambiente en una de las gradas del hípico. / Marcos León

"Hoy nos hacemos un completo. Vinimos a comer, a ver la competición, a pasar el día y luego al partido del Sporting", aseguró Daniel Álvarez junto a su familia, sentados en una de las terrazas, en primera fila, "para verlo todo mejor". La familia Fernández optó por sentarse en la nueva grada portátil, ubicada al lado de la gran pantalla de tres metros de alto, una buena ubicación para disfrutar de los saltos de los caballos. "Es la primera vez que venimos al Hípico de Gijón, antes los veíamos por la televisión, y este año decidimos venir a verlo en directo porque nos parece muy interesante", señaló Nacho Fernández desde la grada donde se sentaba con su familia.

Manuel Martín, Ainara Chimeno y su hijo Nicolás. / MARCOS LEÓN

Por otro, sentados en la parte de atrás de los palcos, donde están muchos puestos para tomar algo y comer, se encontraban Ainara Chimeno, Manuel Martín, y su hijo Nicolás. "Llevamos viniendo como treinta años, es ya tradición, y no se acaba el verano hasta que no se acabe el Hípico", reivindicó Chimeno, quien asiste a este gran evento gijonés todos los días después de comer. "Siempre nos ponemos aquí detrás, cogemos un cafetín y nos sentamos. Además, con esta pantalla que hay aquí detrás no nos perdemos una", añadió. Como tradición del Hípico, Chimeno y Martín mayor apuestan en cada serie de forma individual, un juego entre ellos "para ver quién gana de los dos".

Como la familia Chimeno Martín, María José Domínguez y Baldomero Alonso, asisten cada año al Hípico. "En esta edición es el primer día, pero venimos todos los años porque nos encantan los caballos, y esta vez nos hemos puesto en esta zona atechada con mesas porque tiene muy buen acceso y se ven genial los caballos", dijo Domínguez. Por otro lado, Arianna Barbón, explicó desde detrás de la barra, donde trabaja en este certamen, que el día de ayer "estaba mucho más tranquilo", y cree que además del tiempo, el partido y el escanciado de Poniente alteraron ayer los ritmos en Gijón .