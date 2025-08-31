Ángel Lorenzo, presidente de Otea en Gijón: "La ciudad va a cambiar muchísimo con Naval Azul y la zona del Tostadero"

En uno de los veranos más abarrotados que se recuerdan en Gijón, el presidente de la junta local de Otea, Ángel Lorenzo del Rivero (Gijón, 1966), analiza estos tres últimos meses en los que la ciudad ha tenido desde festivales musicales, innumerables fiestas de prao o la segunda edición del Paseo Gastro que este año se amplió con un nuevo espacio en el Cimavilla.

¿Qué balance hace del verano gijonés?

Ha sido un buen julio y un buen agosto, aunque esta última semana ha estado más floja. No tenemos los resultados finales, pero podemos hablar de más del 90% de ocupación en agosto con un ligero incremento del precio medio. Las tres semanas primeras de agosto se llevan la palma y es un gustazo ver la ciudad con tanto ambiente.

¿Corre peligro Gijón de masificarse con tanto turismo?

Estamos muy lejos de ello, aunque hay un ligero movimiento de turismofobia. El turismo genera en nuestra ciudad el 12% de empleo directo y un 9% del PIB. No podemos ir contra ello porque, por desgracia, no nos queda mucho en Asturias y es un motor potente que puede hacer que nuestros jóvenes no se tengan que marchar a buscar empleo fuera de la región. Todos somos vecinos, pero también turistas en algún momento.

¿Por qué tiene tanto tirón la ciudad?

Tenemos playa, naturaleza, buena hostelería, una buena oferta cultural y musical, cada vez mejor clima, pero sobre todo, nuestro carácter, somos muy buenos anfitriones. Hay que seguir trabajando para ser el destino turístico más importante del norte.

¿Qué papel juegan los grandes festivales en ese atractivo?

Los festivales gijoneses de junio y julio suelen alimentarse de público local y provincial con la excepción de Gijón Life y Tsunami. Los festivales y la hostelería tienen que convivir, pero que los festivales no se conviertan en recintos mayormente hosteleros, con una oferta anterior y posterior a los conciertos que hagan que el público no salga del recinto. Hay muchos festivales que dejan la hostelería vacía.

¿Cómo valora la convivencia con las viviendas de uso turístico (VUT)?

Las VUT han venido para quedarse y hay un público que las demanda. En Gijón hay más de 2.600 viviendas de uso turístico legales. Hay que diferenciar entre las legales y las ilegales y estamos en contra de estas últimas. Hay un dato preocupante para la hotelería. En los últimos cinco años las plazas de pisos turísticos se doblaron y la de los hoteles se redujeron en más de un 7%. En datos de empleo preocupa porque los hoteles siempre generan más empleo que las VUT, además de menos molestias a vecinos.

¿Qué sensación hay en cuanto a la afluencia y al gasto de la clientela?

Ha sido de luces y sombras. Está siendo un verano con mucha afluencia de visitantes y muchos de ellos usan las viviendas de uso turístico. Suelen desayunar, comer o cenar en esas viviendas, incluso tomar la primera copa en ellas y se nota. También es muy preocupante que el tique medio ha bajado y es entendible, porque la economía familiar está sufriendo la subida del coste de la vida. Lo peor que nos puede pasar es que la gente deje de acudir a la hostelería y se acostumbre a quedarse en casa a ver Netflix.

¿Ha cambiado la forma de salir?

El ocio nocturno está sintiendo más los cambios en la forma de salir. Antes lo hacíamos por costumbre. Era fin de semana y había que salir. Ahora los jóvenes salen cuando hay algo especial y si no lo hay, se quedan en casa enganchados a las redes sociales. Me gustaba más la otra época, socializábamos mucho más. Aunque ahora el tardeo va poco a poco subiendo para un público de más de treinta. Es la generación que vivió su juventud en los bares de copas y discotecas.

¿En qué medida afectan las fiestas de prao a la hostelería?

OTEA siempre ha estado a favor de las fiestas de prao y barrio, pero en los últimos años han proliferado muchas que son negocios particulares y que no están organizadas por asociaciones vecinales. Son auténticas discotecas al aire libre que están hasta las tantas de la madrugada, generando molestias a los vecinos. Hace una década no había más de 15 fiestas en el concejo de Gijón, el año pasado hubo 47 fiestas, casi todas de tres días y en fin de semana. Eso no pasa en ninguna otra ciudad de España. Lo que pedimos es que se regulen y podamos convivir todos.

¿Cómo valora la segunda edición del Paseo Gastro?

El público ha respondido. Ha aumentado respecto al año pasado y ha hecho que hubiese un ambiente festivo durante todo el día. Entendemos que Paseo Gastro genere debates, incluso quejas y creemos que es bueno esos debates si son constructivos, porque harán que tanto Divertia, como Gustatio, tenga más argumentos para que las próximas ediciones sean mejores y generen menos debate.

¿Entiende las críticas?

En OTEA vimos bien este evento, desde que se propuso su creación. Históricamente, la programación festiva de la Semana Grande estaba basada casi en su totalidad en la noche y el Paseo Gastro viene a intentar que las fiestas también se vivan de día. También confiamos en que los establecimientos hosteleros que están situados en zonas de la ciudad donde no se viven con la misma intensidad la Semana Grande, pudiesen instalarse en las casetas y enseñar sus propuestas de negocio. En ciudades como Valladolid, Santander u Oviedo también tienen algo semejante y se viven sus fiestas más por el día que por la noche. Y en esas mismas ciudades las casetas también empezaron con polémica y a día de hoy nadie las cuestiona.

¿Cómo es la relación con el Ayuntamiento?

Siempre pensamos que se solucionan mejor las cosas teniendo una relación fluida y cordial con el equipo de Gobierno y con las demás fuerzas políticas. Tenemos una comunicación muy cercana, se nos escucha, se nos atiende y se tiene muy en cuenta al sector, aunque en algunos asuntos tengamos discrepancias.

¿Cómo en Gijón Arena?

De Gijón Arena aplaudimos su oferta cultural y musical pero estamos en contra de que se hagan festivales hosteleros porque creemos que el suelo público no tiene que utilizarse contra el tejido industrial de la ciudad y la hostelería es un sector muy importante y que necesita ser tenido en cuenta. Por poner un ejemplo, ¿alguien estaría a favor que en el Gijón Arena, en navidades, se instalasen unos almacenes a vender juguetes o regalos? Nadie vería lógico que se compitiese de esa manera con el comercio de nuestra ciudad.

¿Hay en marcha algún proyecto conjunto?

Gijón va a cambiar muchísimo turísticamente con Naval Azul y la zona del Tostadero. Y cuando de verdad empecemos a enseñar La Laboral. A la corta pediríamos mayor iluminación en el paseo del Puerto Deportivo y poder realizar espectáculos luminosos sobre edificios emblemáticos como el Palacio de Revillagigedo. También potenciar el Antroxu y Halloween. Si nos centramos en agosto, continuar con programación festiva más allá de la Semana Grande porque la tercera semana suele haber muchísimo visitante.

¿Cómo será la regulación de las terrazas hosteleras? ¿Qué debe incorporar la nueva ordenanza?

Hay que darse cuenta de que desde la pandemia el uso de las terrazas incrementó. Eso, añadido a que el clima cada vez es más benigno. Es importante hacer unas terrazas más confortables y apetecibles y con una estética que se integre muy bien en el entorno y, por supuesto, que convivan de la mejor manera con los vecinos. Aunque quiero reseñar que quien utiliza las terrazas son los propios vecinos, no los hosteleros. Nosotros las trabajamos.