Cenero sigue de fiesta con dulces y música
Cenero celebró ayer el segundo día de fiestas del Club La Amistad con un inicio muy dulce de su concurso de postres caseros hechos por los vecinos –en la imagen–. Con más ambiente que el viernes, ayer continuaron con la cena y cerraron con la verbena con el Grupo "Madastur" como protagonistas de la folixa.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Y a la tercera fue la vencida: así superó Gijón su propio récord de escanciado de sidra
- Nuevo uso para lo que fue una histórica fábrica de sidra en Gijón: un grupo ligado a energías renovables quiere implantarse
- Más de dos horas de atasco en la autopista 'Y' por el choque entre una autocaravana y un camión (con un herido)
- Tremendo susto en La Calzada (Gijón): encuentran por la noche una serpiente de gran tamaño en la acera de una conocida calle
- Todo lo que hay que saber sobre la serpiente localizada en Gijón: ¿Es venenosa? ¿Cómo llegó ahí? ¿Qué ha sido de ella?
- Epidemia de bajos cerrados en los ejes comerciales de Gijón: 'Es preocupante
- La razón a la que achacan los comerciantes de Gijón la epidemia de locales vacíos: 'Es alta
- El escanciado simultáneo en Gijón no espera por el récord: los primeros participantes ya aguardan en Poniente