Cenero sigue de fiesta con dulces y música

Cenero celebró ayer el segundo día de fiestas del Club La Amistad con un inicio muy dulce de su concurso de postres caseros hechos por los vecinos –en la imagen–. Con más ambiente que el viernes, ayer continuaron con la cena y cerraron con la verbena con el Grupo "Madastur" como protagonistas de la folixa.

