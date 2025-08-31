Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Encuentro en las Letronas en apoyo a Palestina

Encuentro en las Letronas en apoyo a Palestina |

Encuentro en las Letronas en apoyo a Palestina |

Decenas de gijoneses se reunieron ayer frente a las Letronas para denunciar "la masacre" que está sufriendo Palestina, bajo el lema "No es una guerra es un genocidio". La iniciativa –en la imagen–contó con diversas actividades entre las que destacaron las actuaciones de pandereteros y gaiteros, seguida de una manifestación que finalizó en Claudio Alvargonzalez.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents