Encuentro en las Letronas en apoyo a Palestina

Decenas de gijoneses se reunieron ayer frente a las Letronas para denunciar "la masacre" que está sufriendo Palestina, bajo el lema "No es una guerra es un genocidio". La iniciativa –en la imagen–contó con diversas actividades entre las que destacaron las actuaciones de pandereteros y gaiteros, seguida de una manifestación que finalizó en Claudio Alvargonzalez.