El Grupo Covadonga despeja una de las trabas para hacer piragüismo de noche en el Muelle de Gijón

Uno de los dos reparos para que la sección de piragüismo del Grupo Covadonga pueda entrenar en horario nocturno en el Puerto Deportivo de Gijón ya se ha superado tras el cambio en la normativa sobre actividades náuticas, deportivas y recreativas en aguas marítimas asturianas. La resolución de las Capitanías Marítimas de Gijón y de Avilés exime a los deportistas federados en canoas y kayaks de un conjunto de restricciones aplicables a estos y otros artefactos flotantes entre las que se incluye que la actividad sólo se realizara en horario diurno.

La sección de piragüismo del Grupo volverá el próximo 18 de septiembre a entrenar en el antepuerto del Puerto Deportivo de Gijón, tras la pausa veraniega, dado que la autorización para realizar esta actividad comprende desde esa fecha hasta el 31 de mayo. Será su segunda temporada de entrenamiento y la primera completa, tras haber empezado la anterior el 28 de octubre.

Esa autorización está restringida a horario diurno, por motivos de seguridad. El Grupo logró que el Ayuntamiento de Gijón le encargara a Acciona la realización de un proyecto para la instalación de luminarias para que la actividad se pueda hacer tras la puesta del sol en los meses con los días más cortos del año, en los que al oscurecer pronto y con el cambio de horario sólo pueden entrenar un tercio o a lo sumo dos tercios de los palistas que lo hacen cuando los días son más largos. Un problema en la práctica que comenzará a notarse a finales de octubre.

La decisión de la Capitanía

A finales del año pasado, la Autoridad Portuaria de Gijón informó al Grupo de los problemas legales que impedían autorizar la actividad en horario nocturno y de reparos al proyecto de iluminación de la zona de entrenamiento, varada y paso, elaborado por Acciona, por cuestiones medioambientales, pero también de seguridad de la navegación en el Puerto Deportivo.

Una de esas dos trabas es la que se ha superado con el cambio en la normativa legal, crucial dado que sin esa modificación era imposible entrenar de noche hubiera o no iluminación. Se trata de la resolución del 30 de mayo de las Capitanías Marítimas de Gijón y Avilés, que incluye un apartado en el que exime de limitaciones impuestas a la actividad de palistas, a "los entrenamientos de deportistas federados en canoas y kayaks", señalando no obstante, como condición en ese caso es que "será obligatorio el uso de correa de seguridad, chaleco salvavidas y VHF de banda marina con estanqueidad mínima IPX7".

Las restricciones que deja sin aplicación para los federados incluyen la relativa al horario diurno, la distancia a la costa y las condiciones meteorológicas y de la mar. No obstante, esos condicionantes sobre condiciones de la mar y meteorológicos, así como facilidad de acceso a tierra y medidas de seguridad sí seguirán siendo de aplicación al estar recogidos en otros apartados de la misma resolución. Entre otros condicionantes se especifica que no se estorbará "el tránsito del resto de buques y embarcaciones en las aguas de servicio de los puertos".

Una vez superada la prohibición legal, el segundo de los aspectos que es necesario ajustar para que los niños del Grupo puedan entrenar sin restricciones horarias en el Puerto Deportivo es conseguir la iluminación adecuada y que la misma no afecte a la fauna marina ni deslumbre a las embarcaciones deportivas o de recreo que entren o salgan del Puerto Deportivo.

Adelanto de los entrenamientos

El presidente del Grupo Covadonga, Joaquín Miranda, explica que Acciona está adecuando el proyecto de iluminación inicial que fue rechazado, para amoldarlo a los requisitos exigidos. Aquel primer proyecto de incluía cinco luminarias para iluminar el antepuerto, que es donde entrenan los niños, y otras dos luminarias para la zona de estancia y varada (el varadero de la Federación de Vela en el espigón central de Fomento) y la zona de paso atravesando el canal de navegación, para llegar de uno a otro punto. En el nuevo proyecto también se tendrá que determinar la intensidad de luz .

Cuando reciba el nuevo proyecto de Acciona, el Grupo lo presentará a la Autoridad Portuaria, que a su vez solicitará el informe preceptivo de Capitanía Marítima y pedirá la opinión de la empresa concesionaria de la lámina de agua del Puerto Deportivo de Gijón, Nauplia, contraria a los entrenamientos de piragüismo, tanto de día como de noche. Si no llega a tiempo la iluminación "en los meses más crudos del invierno sólo puede haber un tercio de los cursillos y, a partir de marzo, dos tercios. Nosotros ya hemos movido ficha, adelantando a las cuatro de la tarde los entrenamientos de los más avanzados, que antes comenzaban a las cinco", señala Miranda, que pide agilidad para encontrar una solución. Durante el verano, la sección del Grupo ha tenido que volver al embalse de Trasona.