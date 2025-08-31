Izertis se hace con un contrato para las Fuerzas Armadas
La sociedad estatal Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España ha subcontratado a la ingeniería gijonesa Izertis para la prestación de un servicio de consultoría, con un Project Manager para el Ejército del Aire y del Espacio. El contrato asciende a 183.278,70 euros y tiene un plazo de ejecución de 24 meses.
Izertis prestará apoyo técnico en tecnologías para sistemas de comunicaciones y sistemas de información, sistemas de plataformas aéreas, plataformas terrestres y plataformas navales, así como en los procedimientos y metodologías de gestión para los procesos de obtención y de mantenimiento durante el ciclo de vida de dichos sistemas. Se trata de servicios de apoyo técnico en sistemas TIC y en sistemas de vigilancia del espacio aéreo y del ultra-espacio, mando y control, inteligencia, guerra electrónica y sistemas satelitales.
