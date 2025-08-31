Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Izertis se hace con un contrato para las Fuerzas Armadas

Manuel Castro

Gijón

La sociedad estatal Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España ha subcontratado a la ingeniería gijonesa Izertis para la prestación de un servicio de consultoría, con un Project Manager para el Ejército del Aire y del Espacio. El contrato asciende a 183.278,70 euros y tiene un plazo de ejecución de 24 meses.

Izertis prestará apoyo técnico en tecnologías para sistemas de comunicaciones y sistemas de información, sistemas de plataformas aéreas, plataformas terrestres y plataformas navales, así como en los procedimientos y metodologías de gestión para los procesos de obtención y de mantenimiento durante el ciclo de vida de dichos sistemas. Se trata de servicios de apoyo técnico en sistemas TIC y en sistemas de vigilancia del espacio aéreo y del ultra-espacio, mando y control, inteligencia, guerra electrónica y sistemas satelitales.

