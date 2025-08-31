Ligero repunte de la criminalidad en Gijón (y estos dos tipos de delitos tienen la culpa)

Un incremento en los robos y en los delitos por tráfico de drogas. Así lo apunta el balance de criminalidad del segundo trimestre, realizado por el Ministerio de Interior, que recoge las cifras de los delitos cometidos en Gijón en esta primera mitad del año. Sobre el total, se ha experimentado un ligero incremento del 5 % en las cifras, inferior al 8,2 % registrado en las mismas fechas del año anterior. En 2024, se anotaron 4.864 infracciones, frente a las 5.109 que se apuntan este año. La subida está liderada por dos categorías en concreto: los robos y el tráfico de drogas. Pese al incremento, las cifras de criminalidad se siguen manteniendo por debajo de otras ciudades del norte con similar población como Vigo o Vitoria.

Destacan los robos con violencia e intimidación que se han situado en 93 tras los 54 del pasado año, un 72,2 % más. También ha sido notable la subida de los robos con fuerza en domicilios, pasando de los 62 de 2024 a los 88. Este recuento está dentro del apartado de robos con fuerza a domicilios, establecimientos y otras instalaciones que se mantiene cerca de las mismas cifras del pasado año, con un 5 % de aumento, seis más de los 121 anteriormente contabilizados.

Algunos de estos robos se han vivido este verano, como el ocurrido en una conocida heladería en el centro de Gijón. A la hora del cierre y aprovechando que solo se encontraba una dependienta en el local, un hombre de 47 años intimidó y llegó a agredir a la mujer para que le abriese la caja registradora. Se llevó 170 euros y fue detenido por la Policía Nacional pocas horas después tras la descripción que dio la trabajadora. Por contra, la sustracción de vehículos y los hurtos se mantienen en cifras similares, disminuyendo los primeros un 7,1 % (de 28 a 26) y los segundos un 0,5 (de 1.370 a 1.363).

El segundo gran aumento porcentual está localizado en el tráfico de drogas. Los datos del 2024 señalan 18 infracciones, mientras que las de 2025 marcan 32. Esto supone un incremento del 77,8 %. A finales de junio se vivió en Gijón una de las operaciones antidroga importantes , con la incautación de 304 kilogramos de cocaína y seis detenidos en Gijón y uno en Madrid. La sustancia, de gran pureza y que en el mercado podría haber llegado a valer hasta 27 millones de euros, llegaba desde Colombia a Portugal y se introducía en Asturias a través de furgonetas. Este golpe llegó a superar al de la piedrona de Quintes de 2005, cuando incautaron 275 kilos de cocaína.

Volviendo a los datos del Ministerio del Interior, también es reseñable los valores de delitos contra la libertad sexual, que van en alza. En el global, se han alcanzado las 56 infracciones de esta tipología, cuando el pasado año fueron 34, un 64,7 % más. Estos delitos se desglosan en agresiones sexuales con penetración, de ocho a trece en 2025, y resto de delitos contra la libertad sexual, con 43 frente a los 34 del pasado informe.

La cibercriminalidad sigue creciendo

En el apartado de cibercriminalidad, se mantiene la tendencia alcista con un aumento del 7,8 %, pero se rebaja este aumento respecto al registrado en 2024 que alcanzó el 17,5 %. Las estafas informáticas se sitúan en las 1.253 tras una subida del 6,8 % ante las 1.173 anotadas en el segundo trimestre del año pasado. El resto de ciberdelitos crecen un 19,6 % hasta los 122.

Este año se volvió a registrar un homicidio o asesinato consumado, que corresponde al ocurrido en la calle Contracay en donde Susana S. G. perdió, presuntamente, la vida a manos de Jesús "El Vasco" el pasado junio. También se registraron dos asesinatos en grado de tentativa. Los delitos de lesiones y riñas tumultuarias descendieron, con 60 casos, mientras que el resto de criminalidad convencional subió un 3,8 %, alcanzando los 1.974 casos. Un año más, no se han registrado secuestros.