Lisardo Argüelles, la leyenda grupista de vitalidad envidiable que fue gran tirador olímpico

La vida de Lisardo Argüelles Rodríguez-San Pedro va unida indisolublemente a la historia del Real Grupo de Cultura Covadonga. En la entidad gijonesa, lleva a cabo las labores de presidente de la Asociación de Veteranos y ahora acababa de ser reconocido como "Grupista ejemplar" por su extensa trayectoria. Extensa trayectoria que, a sus 94 años, sigue agrandando con una vitalidad envidiable. No hay, eso sí, galardón que pudiera igualar la ilusión que le genera a Argüelles esta distinción del Grupo, que considera su otra "gran familia". La recogerá el lunes 8 de septiembre. El Día de Asturias. Y día también, claro, del Grupo Covadonga.

Todavía restaban siete años para la fundación del Grupo cuando nació Lisardo Argüelles Rodríguez-San Pedro. El 28 de mayo de 1931 se convirtió en el noveno hijo de la familia que formaron Manuel Argüelles y María Visitación Rodríguez-San Pedro, quienes vivían en pleno centro de la ciudad. Concretamente, su vivienda se encontraba en la zona del paseo de Begoña, en un bloque de viviendas en el que también residía Jesús Revuelta, una figura sin la que la historia del Grupo no se entendería como es hoy.

De su infancia y adolescencia, Lisardo Argüelles guarda recuerdos imborrables. Entre ellos, aparecen aquellos veranos en Niza, donde contaban con una segunda vivienda que les permitía disfrutar de la Costa Azul en vacaciones. No obstante, gran parte de su rutina durante esos años transcurrió en el colegio de la Inmaculada, en el que completó sus primeros estudios e hizo amistades que le continuaron acompañando con el paso de las décadas.

Más tarde, este gijonés se matriculó en Peritaje Mercantil en la Escuela de Comercio. Esa etapa resultó trascendental para que pudiera desarrollar una exitosa carrera como comercial en el ámbito de las carreteras. Uno de los grandes proyectos en los que estuvo embarcado fue en la construcción de la autovía "Y", una vía de comunicación que, en cierta manera, cambió el área central de Asturias y casi que, por ende, toda la región. Lo hizo en unos tiempos en los que las posibilidades ofrecidas por la maquinaría no eran lo de hoy.

Mientras tanto, a nivel personal vivió durante numerosos años junto a su esposa María Elena Martínez Marina. Lisardo Argüelles, además, es padre de tres hijas, Elena, Pilar e Isabel, a las que el reconocimiento del Grupo a su progenitor les genera un tremendo orgullo. Tanto ellas como los ocho nietos de Argüelles y el resto de su entorno saben a la perfección lo que significa esta entidad para este vecino de Laviada, que define al club como su "refugio". Su larga historia con el Grupo arrancó cuando solo era un niño, en 1938 con el momento de la fundación, pero tuvo que esperar a cumplir la mayoría de edad para formalizar su deseo de hacerse socio. Desde entonces, el vínculo que les ha unido ha sido inquebrantable.

A sus 94 años, Argüelles goza de una salud y de una energía que ya quisieran muchos con menos décadas que él a sus espaldas. Y presume de ser el socio número 5 de la que considera "su segunda casa". Cuando todavía trabajaba, siempre encontraba un hueco para acudir a diario a las instalaciones del club y reunirse con los de su generación. A lo largo de más de siete décadas, Lisardo Argüelles ha visto crecer al Grupo y entiende que si no existiera habría que inventarla.

En el club practicó una larga ristra de deportes, entre los que destacó en el tiro olímpico, una modalidad en la que fue campeón durante muchos años, llegando a colocarse entre los diez primeros del mundo. Ahora, consciente de la prudencia con la que debe actuar debido a su edad, trata de no distanciarse del deporte y acostumbra a salir a andar o a ir de caza.

Para poner su granito de arena, Argüelles trabaja codo con codo con la junta directiva del Grupo por su responsabilidad como presidente de la Asociación de Veteranos, a cuyos integrantes considera como "grandes amigos".

Ya restan pocas jornadas para que ese empeño y cariño que siempre ha demostrado por esta entidad sea devuelto hacia Argüelles en una cita en la que le será complicado no emocionarse. Allí estarán sus compañeros de afición y familiares para brindar con él por más años de amor por el Grupo, donde él ya es una leyenda con mayúsculas.