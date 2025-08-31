Los palcos del hípico de Las Mestas cabalgan en la tradición familiar: "Volvemos con la ilusión de revivirlo juntos"

En el hipódromo de Las Mestas no solo galopan los caballos. También lo hace la memoria de las familias que, generación tras generación, ocupan los palcos del Concurso Hípico Internacional de Gijón, convertido en una cita que es tanto deportiva como social. La 82ª edición del certamen ha vuelto a reunir a padres, hijos y nietos en un ritual que trasciende la competición: la costumbre de vivir el verano en torno al hipódromo se hereda en el ADN.

"Llevo viniendo desde que nací. Mi padre tenía palco y ahora lo hemos continuado mis hermanos y yo", expresó Cristina Bertrand, aficionada, que, aun viviendo en Madrid, regresó con sus hijos. Para ella, lo importante no es solo la emoción de las apuestas, sino también la complicidad que los palcos generan con los más pequeños. "Al final, mientras uno apuesta y conversa, los niños encuentran su sitio. Es un ambiente mucho más cómodo que en las localidades generales", explicó.

Por la izquierda, Ernesto Blanco, Rocío del Río, Pablo Blanco, Diego Blanco, Rubén Blanco y Mª Jesús Portilla / Marcos León

Ese mismo legado fue el que recuperó este verano su hermano. "Retomamos lo que hacíamos de pequeños, cuando mi padre lideraba el palco. Llevábamos sin venir desde los noventa y ahora volvemos con la ilusión de revivirlo", confesó Benno Beltrand, otro aficionado. Y la cadena no se corta: Elena Parrondo, su sobrina, lo vivió, también, como una novedad. "Me encanta apostar, y si acierto mejor todavía. Mi tía ya me había hablado de cuando venían ellos, y ahora entiendo por qué", aseguró Parrondo.

No es una excepción. Entre los palcos se multiplican las sagas que ven en Las Mestas una parada obligatoria. "Venimos desde que mis hijos eran pequeños. Es una tradición que gira también en torno a las apuestas, aunque lo fundamental es disfrutar del ambiente y de la familia", señaló Ernesto Blanco, asistente habitual. Sus hijos, Pablo y Diego, lo corroboraron convencidos. "Cuando seamos mayores seguiremos viniendo seguro", aseguraron los dos jóvenes.

Por la izquierda, José Luis Falcón, Marta María García, Irene Falcón, Leo y Flor Amez. / Marcos León

En otros palcos, el relevo también se pasa con naturalidad. "Llevo viniendo desde pequeña con mi familia y ahora lo hago con amigos. Soy la prima mayor y me hace ilusión seguir esta tradición con mis primos", dijo Claudia Lobato, seguidora de los saltos. La acompañó su abuelo, Ricardo Lobato. "Yo ya venía con mi padre hace más de cincuenta años. Es una cita ineludible que arrastramos de generación en generación", aseguró el veterano aficionado. Su hijo completa la escena: "Para nosotros es un acto social que marca el final del verano. No había que pensarlo mucho, siempre venimos y no había otra opción. Lo teníamos claro", afirmó Ricardo Lobato.

También en el palco de los Falcón y los García se repite la historia. "Yo venía de pequeña con mi madre y una tía. Luego volvimos y desde entonces tenemos palco", explicó Marta María García , asistente. A su lado, su hija Irene Falcón sonrió al confirmar que seguirá con la costumbre: "Es una tradición gijonesa que hay que mantener siempre que se pueda". Así, se confirmó que los palcos son la tribuna heredada donde cada generación vuelve a cabalgar su propia historia, mientras disfrutan juntos. n