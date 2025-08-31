La plaza Mayor de Gijón se convierte en un gran chigre al aire libre para escuchar y disfrutar

La Fiesta de la Sidra Natural vivió anoche uno de sus momentos más entrañables y esperados. La plaza Mayor se llenó de voces, palmas y sonrisas a partir de las 21.00 horas, cuando la Sociedad Torner dio comienzo a los tradicionales Cancios de Chigre. El ambiente, que ya venía caldeado tras la entrega de premios del Mercadín de la Sidra y la Manzana, se transformó en cuanto sonaron los primeros acordes del clásico "Gijón del alma", de Vicente Díaz. La llovizna no impidió que centenares de personas –locales y turistas– disfrutaran de esta jornada popular dirigida por Carlos José Martínez, a la guitarra.

No hizo falta animar demasiado al público. La Sociedad Torner condujo el repertorio con soltura, alternando piezas conocidas y melodías más antiguas, pero siempre con la complicidad del público. "En el campo nacen flores", "Mocina, dame un besín", de Antolín de la Fuente, o "Chalaneru", de Ángel Embil fueron algunas de las melodías que corearon al unísono los allí presentes. No hubo problema tampoco para los turistas o para aquellos que no conociesen las canciones. Dos pantallas con las letras ayudaron a que pudieran unirse a la cita popular. La sidra tampoco faltó. Muchos fueron los que aprovecharon para escanciar unos culines al son de las canciones tradicionales.

En un emotivo momento, Carlos José Martínez quiso acordarse de los que ya no están. "Muchos dejan de formar parte presencialmente, pero, en esencia, siempre están", expresó el director, que también se acordó de los fallecidos en Gaza, antes de entonar "Chalaneru".

Centenares de personas durante los Cancios de Chigre ayer en la Plaza Mayor. / LNE

Entrega de premios del Mercadín

Antes, tuvo lugar la entrega de los premios del Mercadín de la sidra y la manzana. Unos premios que, aunque fueron públicos desde el martes, se llevaron a cabo en la plaza Mayor para dar a los artesanos un mayor reconocimiento. El premio "al puestu más prestosu" fue para "Ventolín Artesanía", por "su entusiasmo en buscar un puesto en el Mercadín que aúna tradición, artesanía, innovación y sostenibilidad, trabajos en cuero, vegetal y tintes naturales, diseños impecables relacionados con la manzana y la cultura sidrera", expresaron desde el jurado.

El premio a "la mercancía mejor presentadas" fue para "Vicen Sanz Cerámica", por sus "figuras decorativas de mujeres que van a la mar, a por manzanas, novedosos pendientes de escanciado, botella, chorro y vaso, imanes de culetes de sidra y mucho más", manifestaron desde el jurado. En tercer lugar, el puesto "Asturias Plateada" fue premiado "al productu más novedosu", por su "sidrañuelu", un broche para sujetar al cuello el tradicional pañuelo de las fiestas de prao, realizado de forma artesanal.

Por otra parte, ya se conoce la nueva fecha para el XXXII Campeonato de Escanciadores aplazado esta semana por las fuertes rachas de viento. Tendrá lugar el sábado 18 de octubre a partir de las 11.00 horas, en el Tendayu del Muséu del Pueblu d’Asturies. n