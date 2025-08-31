El PSOE, con los vecinos de Jove, quejosos por un descampado

Concejales del PSOE de Gijón acudieron ayer al barrio de Jove para conocer la situación denunciada ante el Ayuntamiento por vecinos y vecinas de la zona, que reprochan el estado de abandono del entorno del descampado del Tate, junto a la rotonda del Arbeyal. "Hemos podido comprobar in situ las malas condiciones en las que se encuentra este lugar de paso habitual para los residentes que ni es digno, ni cumple con los mínimos de salubridad y seguridad", asegura su portavoz Carmen Eva Pérez Ordieres.

El enclave se encuentra lleno de baches, está sin asfaltar y no cuenta con iluminación, ni señalización a pesar de tratarse de un lugar de acceso a viviendas y que también sirve de aparcamiento para el campo de fútbol Santa Cruz donde juega la Gijón Industrial, así como para los usuarios de la playa y para los coches del barrio, añade.