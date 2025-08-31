Una mujer precisa de asistencia médica tras una trifulca de pareja en un barrio de Gijón: se encontraron ropa y cartas de tarot en el suelo del portal

Tremendo revuelo en la mañana de domingo en el barrio de La Arena en Gijón. Varias dotaciones policiales tuvieron que acudir sobre la una de la tarde a la calle Manso para intervenir en lo que, supuestamente, fue una pelea de pareja. La trifulca se saldó con una mujer precisando asistencia médica y con los agentes teniendo que entrar a la fuerza en el piso donde ocurrieron los hechos.

La escena, según comentaron los vecinos del bloque, fue muy llamativa. La pelea se había desatado entre la pareja y ello les llevó a arrojar ropa al portal. Todas esas prendas se las encontraron los agentes cuando acudieron a mediar en los hechos. Llamó la atención a los vecinos que entre las prendas había también cartas del tarot.

Fue necesaria la intervención de dos camiones bomberos en el asunto. Los bomberos, junto a los policías, tuvieron que tirar la puerta de la casa abajo. Al final, la mujer terminó ingresada en el hospital aunque, por ahora, no se ha podido precisar si fue porque sufrió algún tipo de lesión o fue más bien fruto de los nervios. Según explicaron los testigos, a la mujer la sacaron en silla de ruedas de la casa.

Que haya trascendido, por el momento no hay detenidos.