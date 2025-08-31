¿Cuáles son las demandas de las parroquias rurales de Gijón? Microbuses, más presencia policial...

Desde clásicos como un apropiado saneamiento o el mantenimiento de los caminos a planes de movilidad para un transporte público eficaz o medidas en pro de la seguridad. En esas latitudes están las peticiones del movimiento vecinal de la zona rural gijonesa, ante el inminente comienzo de un nuevo curso político. Deseosos de que se agilice el proceso para consensuar las rutas de Emtusa que darán servicio a la trama rural, los líderes vecinales abogan por no relajarse en materia de seguridad pese a la instalación de las 49 cámaras de vigilancia. "Querríamos más presencia policial para disuadir de robos y carreras ilegales", asegura Miguel Llanos, presidente de la Federación de asociaciones de vecinos rurales "Les Caseríes". Las reivindicaciones engarzan en un objetivo común: que las administraciones no dejen de lado a las parroquias. "Es muy triste que en algunas no haya saneamiento; es una petición muy antigua", señala Llanos, también líder vecinal de La Pedrera.

"Es lo de siempre", replican varios de los representantes vecinales consultados por LA NUEVA ESPAÑA sobre las necesidades de la zona rural . La limpieza y el mantenimiento periódico de los caminos se cuelan en los deberes que muchas parroquias ponen a los gobiernos local y regional. Lo piden Chus Barrientos para Granda, Xuan Pandiella para Vega, José Antonio Piñera para Lavandera, Jorge Manuel Rodríguez para Fano, José Berdayes para Poago, José Luis Fernández para Serín, Consuelo González para Cenero, José María Fernández para Ruedes, Elena Medina para Roces, Santiago Izquierdo para San Martín de Huerces, Isabel Fano para Caldones o Carlos Velázquez-Duro para Cabueñes. "La limpieza queda a medias", afirma Consuelo González, que lamenta que la zona rural "está un poco abandonada".

La mejora de la conexión con la parte urbana, mediante un transporte público que permita una mayor movilidad a los vecinos, es otra de las reivindicaciones estrella. "Les Caseríes" está a la espera de respuesta al plan presentado para implementar las líneas de Emtusa que llegarán gracias a los microbuses. "Ahí está, en el aire", sostiene José María Fernández, que también reclama para Ruedes contenedores para poda y ampliar las labores de desbroce, que se hace "de aquella manera". "Está parado", declara Consuelo González, de Cenero, sobre esa iniciativa municipal para fomentar la movilidad.

El saneamiento

"Llevamos toda la vida con lo del saneamiento, es primordial", manifiesta José Berdayes, de Poago, que asimismo reclama el acondicionamiento del exterior de la sede vecinal. Pegada a Poago está Monteana, para la que Tino Mendoza solicita badenes "para que los coches no pasen como pasan" y arrancar la segunda fase del plan de barrios degradados. El tema del transporte vuelve a salir a colación en San Andrés de los Tacones, pues el presidente, Bryan Fernández, insta a un estudio concreto para la línea 24. También requiere la colocación de badenes para limitar las altas velocidades en una parroquia que alberga la Zalia, uno de los principales escenarios de carreras ilegales, cuya frecuencia ha disminuido. Completando el oeste rural, José Luis Fernández reivindica para Serín el arreglo de la carretera AS-326 y "accesos decentes" al Monte Areo.

Porceyo quiere que el bus de Emtusa llegue al corazón de la parroquia los fines de semana, algo que no sucede en la actualidad. "Es un problema recurrente", dice Marta Martínez, a su vez inquieta por el crecimiento del tráfico debido a la ampliación de la zona comercial junto a Alcampo. En la instalación de contenedores de poda coinciden, por ejemplo, Granda, Santurio y Castiello de Bernueces. "Estamos cansados de pedirlos", apunta María José Fernández, de Santurio, que pide además impulsar los desbroces. En Granda, Chus Barrientos pide desarrollar las conexiones peatonales con el Gijón urbano.

"Hay que esperar a que lleguen los microbuses", asevera José María Rubiera, presidente de Castiello, una de las parroquias más afectadas por los robos en viviendas desde hace unos años. "De momento la cosa está tranquila, toquemos madera", afirma Rubiera. Hugo de la Fuente, presidente de la Plataforma de Bernueces, no se confía y solicita patrullas de la Policía Local, "que se dejen ver en materia preventiva". De la Fuente apuesta, asimismo, por el control de fincas públicas y privadas y por el mantenimiento del mobiliario urbano.

Rematar el saneamiento en el núcleo de Santa Cecilia es lo primero que se le viene a la cabeza a Santiago Izquierdo para Huerces, pero no lo único. En Santa Cecilia pide precisamente la rehabilitación del lavadero. Y flota en el ambiente la posibilidad de que la iglesia ortodoxa rumana construya un templo en la parroquia. "A ver dónde aparcarían los feligreses", reflexiona Izquierdo. Mientras, en Vega la mayor "preocupación" reside en las obras del consultorio médico de La Camocha. "Queremos que se desarrollen con efectividad", exige Xuan Pandiella, que aboga por acometer mejoras en seguridad vial.

José Antonio Piñera, de Lavandera, pone el foco en el saneamiento. "Llevamos años peleando", indica el veterano presidente, que también afea que no todas las partes de la parroquia disfrutan de fibra óptica. Por la limpieza de los montes y una mayor presencia policial se decanta Pilar García para Baldornón. "No todos tenemos cámaras de seguridad", resalta García, que incide en la importancia de los desbroces para mitigar el riesgo de incendios por una excesiva maleza.

Reductores de velocidad pide Juan Manuel Caso en Deva antes de mencionar una demanda compartida por muchos, más líneas y frecuencias de los autobuses. Más allá va Soledad Lafuente, líder vecinal de Somió, que solicita un "plan de movilidad" para una de las parroquias más pobladas de Gijón. "Aumentan las construcciones y el tráfico y también está la ampliación del Parque Científico Tecnológico", expone Lafuente, que reivindica mejoras en el alumbrado y en el pavimento de la avenida Dionisio Cifuentes, el "pulmón" de Somió. Carlos Velázquez-Duro propone para Cabueñes las rehabilitaciones del lavadero de Isabel II y el de Cefontes, al margen de solucionar problemas con el alcantarillado.