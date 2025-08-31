Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tabacalera traza sus requisitos: una gran obra de Gijón pendiente de adjudicar

La reforma del centro de arte, a las puertas de su licitación, exige en sus pliegos que las empresas presenten una memoria constructiva con plazos para cada fase

Recinto de la ampliación de Tabacalera. | ÁNGEL GONZÁLEZ

Recinto de la ampliación de Tabacalera. | ÁNGEL GONZÁLEZ

Sandra F. Lombardía

Gijón

El proyecto para reformar y ampliar Tabacalera saldrá a licitación por 21,44 millones de euros de presupuesto y un plazo de ejecución de hasta 42 meses. Las empresas que aspiren al contrato serán evaluadas con un máximo de 100 puntos, pudiendo lograr hasta 32 con una mejora de la oferta económica y de otros 20 si amplían el plazo de garantía del proyecto. Los 48 puntos restantes se los llevará la memoria constructiva que presente cada constructora, documento que marcará las bases de un futuro centro de arte que el gobierno local quiere estructurar por fases para que el edificio Piñole, que acogerá el museo del pintor que hoy ocupa la plaza de Europa, se construya en primer lugar y con vistas a poder abrirse en 2027 mientras el resto de la obra avanza.

La elaboración de esta memoria constructiva centra los pliegos de una licitación que el gobierno local espera aprobar en Junta de Gobierno este miércoles. Marcará por tanto el inicio de un curso político que llega con quejas de la oposición ante la hoja de ruta que plantea el gobierno, y que pasa por iniciar el año que viene la anunciada reforma del actual Museo Nicanor Piñole como futura Oficina de Igualdad –que aglutina espacios como el Centro Asesor de la Mujer– y exponer la obra del pintor en el Revillagigedo mientras el nuevo museo del artista en Tabacalera se edifica.

El gobierno entiende que con una actuación por fases y con la previsión de abrir el nuevo museo en 2027, sumado a la exposición del Revillagigedo, la Oficina de Igualdad puede hacerse ya. La oposición plantea demorar esta segunda actuación hasta garantizar el traslado del museo viejo al nuevo y ante el temor de que la construcción nueva se demore.

La memoria constructiva que se pide en la licitación de Tabacalera se razona en los pliegos por afectar la obra a "un edificio de gran valor patrimonial" ubicado "en una de las zonas más sensibles de la ciudad" que exige "una planificación previa adecuada" y un conocimiento del entorno por parte de la constructora. La mesa de contratación evaluará la afectación que las obras puedan generar en el entorno, para causar "las menores molestias posibles", así como las medidas correctoras que planteen las empresas.

Respecto al proceso constructivo, y "para que la ejecución de los trabajos discurra de manera correcta y ordenada", se valorará "el grado de definición y programación del calendario de ejecución del conjunto de actividades de obra". Será aquí donde previsiblemente se mirará que el Piñole se edifique primero. Se busca una "planificación desglosada" y "diferenciando las fases constructivas que se planteen", así como la identificación de la "ruta crítica" de la actuación con las inversiones mensuales previstas y la duración estimada cada hito constructivo.

Tabacalera traza sus requisitos: una gran obra de Gijón pendiente de adjudicar

