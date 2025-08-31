El trabajo del Llagar Cabueñes da sus frutos: galardonado con el "Elogio de Oro 2025" de la Fiesta de la Sidra de Gijón

La Fiesta de la Sidra de Gijón cerró por todo lo alto con la entrega de tres de las distinciones más laureadas del festival. La primera fue la del "Tonel de Oro 2025" cuyo ganador ya se conocía al inicio de estos diez días dedicados a la bebida tradicional asuturiana más mundial. Precisamente, que la sidra haya llegado a ser reconocida en todo el mundo es, en parte, gracias al premiado de esta edición. Luis Benito García, impulsor de la candidatura de la sidra a Patrimonio de la Unesco fue condecorado con esta distinción.

El segundo en subir al escenario de la plaza Mayor fue Emilio Trabanco, cuyo apellido pone nombre a uno de los Llagares más internacionales de Asturias. La Asociación Sidra Astur quiso tener un detalle con el Llagar Trabanco entregandolés "La Etiqueta mas guapina de la Fiesta de la Sidra". Como ocasión especial, el distintivo premiado no era el mismo que se presentó en la Fiesta de la Sidra, sino el del centenario, un homenaje a la tradición de la casa de Lavandera.

El broche lo puso el "Elogio de Oro 2025". Cinco jurados fueron los que cataron las ocho botellas que salieron como finalistas de la fase previa celebrada el jueves. Después de una hora de cata y deliberación se otorgó a la botella número cinco el premio. Envueltas cada una con papel de plata y descorchadas para no conocer su etiqueta, una a una fueron pasando por los miembros del jurado.

Finalmente, el Llagar Cabueñes salió como triunfador, un logro que ya consiguió en 2022 y que, pese a que la cosecha del año pasado no había sido de las mejores, como reconoció Diego Agüera, hijo del fundador César Agüera, "es emocionante y difícil conseguirlo. Es un orgullo para el trabajo hecho". La Fiesta de la Sidra se cerró por todo lo alto sobre las 22.00 horas, con un balance en asistencia que, a falta de cifras oficiales, apunta ser muy bueno. La primera pista ya la dejó este viernes el récord de escanciado simultáneo que se logró batir después de tres años.