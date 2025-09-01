Arranca una nueva edición del clinic para jóvenes emprendedores
a.s.y.
Comienza la edición XIX de Clinic Joven Emprend@ en Gijón, un programa innovador enfocado en el desarrollo de competencias, sesiones técnicas de formación, gamificación, mesas redondas, retos y dinámicas proactivas por equipos, y muchas más actividades que favorezcan en la formación emprendedora de los 25 jóvenes asturianos seleccionados.
Esta iniciativa, promovida por la Asociación Asturias Emprend@ y apoyada por el Ayuntamiento, es totalmente gratuita y tendrá lugar hasta el 12 de septiembre. Asimismo, este proyecto fue creado para formar a los jóvenes que cuenten con una idea de negocio y con la inquietud de emprender un potencial proyecto social, con actitud proactiva y con ganas de comenzar en el mundo empresarial y profesional asturiano. Durante estas jornadas, los jóvenes también compartirán conversaciones con empresarios, directivos y personajes relevantes de distintos sectores económicos y también sociales.
- Y a la tercera fue la vencida: así superó Gijón su propio récord de escanciado de sidra
- Más de dos horas de atasco en la autopista 'Y' por el choque entre una autocaravana y un camión (con un herido)
- El escanciado simultáneo en Gijón no espera por el récord: los primeros participantes ya aguardan en Poniente
- Tremendo susto en La Calzada (Gijón): encuentran por la noche una serpiente de gran tamaño en la acera de una conocida calle
- Ángel Lorenzo, presidente de Otea en Gijón: 'La ciudad va a cambiar muchísimo con Naval Azul y la zona del Tostadero
- Todo lo que hay que saber sobre la serpiente localizada en Gijón: ¿Es venenosa? ¿Cómo llegó ahí? ¿Qué ha sido de ella?
- La razón a la que achacan los comerciantes de Gijón la epidemia de locales vacíos: 'Es alta
- Los proyectos (sobre todo dos) que urgen reactivar los barrios de Gijón: 'La ciudad debe salir de la parálisis