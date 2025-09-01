Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arranca una nueva edición del clinic para jóvenes emprendedores

a.s.y.

Gijón

Comienza la edición XIX de Clinic Joven Emprend@ en Gijón, un programa innovador enfocado en el desarrollo de competencias, sesiones técnicas de formación, gamificación, mesas redondas, retos y dinámicas proactivas por equipos, y muchas más actividades que favorezcan en la formación emprendedora de los 25 jóvenes asturianos seleccionados.

Esta iniciativa, promovida por la Asociación Asturias Emprend@ y apoyada por el Ayuntamiento, es totalmente gratuita y tendrá lugar hasta el 12 de septiembre. Asimismo, este proyecto fue creado para formar a los jóvenes que cuenten con una idea de negocio y con la inquietud de emprender un potencial proyecto social, con actitud proactiva y con ganas de comenzar en el mundo empresarial y profesional asturiano. Durante estas jornadas, los jóvenes también compartirán conversaciones con empresarios, directivos y personajes relevantes de distintos sectores económicos y también sociales.

