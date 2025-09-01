Una asturiana y su hijo, en estado grave tras chocar contra un camión en Guadalajara

Una madre y su hijo, ambos residentes en Gijón, resultaron heridos de gravedad en un accidente ocurrido el pasado jueves en el kilómetro 108 de la A-2, sentido Zaragoza, a la altura del municipio de Mirabueno (Guadalajara). Junto a las dos víctimas iban también en el vehículo el padre de la familia y la otra hija, que resultaron ilesos tras la colisión. Según apuntó el 112 de Castilla-La Mancha, el siniestro se produjo cuando el vehículo en el que viajaba la familia colisionó contra un camión.

Hasta el lugar de los hechos se trasladó una UVI medicalizada, con un equipo médico de urgencias, y una ambulancia de soporte vital básico. El primer informe médico arrojó que las dos personas heridas sufrieron un traumatismo craneoencefálico. En el caso del menor, más grave, por lo que se tuvo que trasladar en el acto en un helicóptero medicalizado al Hospital 12 de Octubre, en la Comunidad de Madrid. La madre, por su parte, lo hizo en la UVI Móvil.

También se personaron la Guardia Civil y Bomberos de Sigüenza para asegurar la zona. El siniestro provocó que los dos carriles de ese sentido estuvieran cortados hasta las 2.30 horas, cuando se pudieron retirar los vehículos y reanudar el tráfico con normalidad.

Una de las heridas, una conocida comerciante

Las dos víctimas permanecen ingresadas con pronóstico grave en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. La madre, de 53 años, es dueña de un conocido comercio de moda del centro de Gijón que lleva regentando durante varios años. Su hijo, de 16 años, fue el que se llevó la peor parte en un siniestro del que, por el momento, no han trascendido los motivos por los que ocurrió.

La familia, residente en el Alto del Infanzón, se encontraba de viaje en una de las semanas de más afluencia en las carreteras del año, al tratarse de la última semana de verano, cuando mucha gente se encuentra de regreso a sus casas después de las vacaciones. Por el momento, y dado la gravedad de las lesiones que sufrieron madre e hijo, continúan en observación a la espera de ver cómo evolucionan de sus lesiones.

Los últimos siniestros

En los últimos meses, se han vivido varios siniestros en los que se han visto implicados varios gijoneses. En mayo, Sergio, un joven de 18 años, falleció en la parroquia de Cenero tras una colisión frontal contra otro vehículo. Conducía un Audi y se trasladaba junto a su pareja y un grupo de amigos para salir de fiesta. Sobre las doce y media de la noche, en la carretera de Trubia, a la altura del cruce con el camino de Les Poncianes, se empotró frontalmente contra un BMW que circulaba en dirección contraria, teniendo un fatal resultado para el joven. Hay diligencias abiertas por este caso.

A principios de agosto, tres personas resultaron heridas tras un accidente en la Autovía Minera en el punto kilométrico 28. A las 6.35 horas, la Guardia Civil recibió el aviso de que un Peugeot 406 y un Citroën Condesa —vehículo con antigüedad—colisionaron en marcha, provocando tres heridos de gravedad que fueron trasladados al Hospital de Cabueñes. La conductora del Peugeot dio positivo en las pruebas practicadas de alcohol y drogas. El último siniestro que se conoce, fue el de un hombre de 67 años que falleció en la AS-19 (Gijón-Avilés) tras un choque frontal con un camión semirremolque, en una curva de poca visibilidad.