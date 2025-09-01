Cenero despide sus fiestas con misa y juegos

La parroquia de Cenero vivió ayer el último día de las fiestas del Club La Amistad con una amplia programación de actividades para los vecinos de todas las edades. La jornada comenzó con una misa solemne cantada por el coro Vega de Poja, donde los asistentes se reunieron para orar y reflexionar en la iglesia de San Juan Bautista. Le siguió la actuación a cargo grupo folclórico local "El Turruxón", que animó la jornada con tradición y bailes regionales. Más tarde, tuvo lugar la comida campestre de en el prao de la Abadía de Cenero, donde cada familia llevó su comida para disfrutar de la compañía de unos con otros. Fue un momento de confratenización entre los presentes. "Para nosotros, es el día más importante de las fiestas y hemos logrado reunir a unas 430 personas", contó Evaristo Fernández, del Club La Amistad. Un ambiente "muy familiar, colaborador y cercano" para poner el broche final a la celebración, que se ha prolongado todo el fin de semana.

Tras la comida y reponer fuerzas, los niños y niñas del pueblo pudieron disfrutar de unos juegos infantiles durante gran parte de la tarde. Además, todo ellos recibieron premios por participar en los retos. Para los mayores también hubo espacio de competición. Muchos de ellos se midieron en el clásico concurso de "Aguja de oro", en el que, como cada año, debieron poner a prueba su habilidad para enhebrar agujas. El campeón fue premiado con una aguja de oro, y el segundo y tercer puesto, con una de plata y bronce. La lluvia amenazó durante gran parte de la tarde, pero no evitó que Cenero disfrutase del último día de las fiestas del Club. Por la noche, disfrutaron de una verbena con música. "Estamos muy contentos con la fiestas de este año. Es un gran cierre de verano", concluyó Fernández.