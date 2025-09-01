Corazón XL: mucho más que perder peso, ganar salud
Este programa integral de Cardialis combina medicina, nutrición, psicología y ejercicio para ayudar a perder peso de forma segura y sostenible, reduciendo riesgos cardiovasculares y mejorando la calidad de vida
El exceso de peso no es solo una cuestión estética. El sobrepeso y la obesidad se asocian directamente a un mayor riesgo de hipertensión, diabetes y enfermedad cardiovascular. En Cardialis han diseñado Corazón XL, un programa específico y multidisciplinar que acompaña a cada persona en el proceso de recuperar su salud.
La clave está en la combinación de enfoques. Desde la consulta médica inicial se establece un plan individualizado, al que se suman la nutrición clínica, el apoyo psicológico y el ejercicio físico supervisado en sus instalaciones. El objetivo no se limita a perder kilos, sino a reducir los factores de riesgo, mejorar la resistencia física y recuperar la energía para las actividades de la vida diaria.
En Cardialis entinden que no existe una única fórmula válida para todos. Cada paciente cuenta con el acompañamiento de un equipo coordinado que ajusta el programa a sus necesidades y evolución.
Con Corazón XL no hablan de dietas pasajeras, sino de un cambio real y sostenido hacia un estilo de vida más saludable. Porque cuidar el peso es, ante todo, cuidar el corazón.
- Y a la tercera fue la vencida: así superó Gijón su propio récord de escanciado de sidra
- Más de dos horas de atasco en la autopista 'Y' por el choque entre una autocaravana y un camión (con un herido)
- El escanciado simultáneo en Gijón no espera por el récord: los primeros participantes ya aguardan en Poniente
- Tremendo susto en La Calzada (Gijón): encuentran por la noche una serpiente de gran tamaño en la acera de una conocida calle
- Ángel Lorenzo, presidente de Otea en Gijón: 'La ciudad va a cambiar muchísimo con Naval Azul y la zona del Tostadero
- Todo lo que hay que saber sobre la serpiente localizada en Gijón: ¿Es venenosa? ¿Cómo llegó ahí? ¿Qué ha sido de ella?
- La razón a la que achacan los comerciantes de Gijón la epidemia de locales vacíos: 'Es alta
- Los proyectos (sobre todo dos) que urgen reactivar los barrios de Gijón: 'La ciudad debe salir de la parálisis