Salud

Corazón XL: mucho más que perder peso, ganar salud

Este programa integral de Cardialis combina medicina, nutrición, psicología y ejercicio para ayudar a perder peso de forma segura y sostenible, reduciendo riesgos cardiovasculares y mejorando la calidad de vida

Control de tensión arterial a un paciente de Cardialis.

Control de tensión arterial a un paciente de Cardialis. / Pablo Solares

Elena Casero

Gijón

El exceso de peso no es solo una cuestión estética. El sobrepeso y la obesidad se asocian directamente a un mayor riesgo de hipertensión, diabetes y enfermedad cardiovascular. En Cardialis han diseñado Corazón XL, un programa específico y multidisciplinar que acompaña a cada persona en el proceso de recuperar su salud.

La clave está en la combinación de enfoques. Desde la consulta médica inicial se establece un plan individualizado, al que se suman la nutrición clínica, el apoyo psicológico y el ejercicio físico supervisado en sus instalaciones. El objetivo no se limita a perder kilos, sino a reducir los factores de riesgo, mejorar la resistencia física y recuperar la energía para las actividades de la vida diaria.

En Cardialis entinden que no existe una única fórmula válida para todos. Cada paciente cuenta con el acompañamiento de un equipo coordinado que ajusta el programa a sus necesidades y evolución.

Con Corazón XL no hablan de dietas pasajeras, sino de un cambio real y sostenido hacia un estilo de vida más saludable. Porque cuidar el peso es, ante todo, cuidar el corazón.

