Desayunos Tecnológicos IUTA 2025: este septiembre regresa el ciclo de charlas
El 12 de septiembre el Edificio de Impulsa en Gijón acogerá una nueva charla para esta edición
M. O.
Los desayunos tecnológicos nacen nuevamente con la perspectiva de crear un espacio de interacción entre el mundo empresarial y el mundo universitario, potenciando el concepto de la Milla, y con la intención de explicar al tejido empresarial asturiano las posibilidades de investigación, innovación y formación que les puede ofrecer la Universidad en general, y el IUTA en particular, así como otras entidades y empresas presentes en la propia actividad. Los Desayunos Tecnológicos tendrán lugar el segundo viernes de cada mes.
Conmemorando los 25 años del Parque Tecnológico de Gijón, contaremos con un Desayuno Tecnológico por mes desde mayo a noviembre de 2025 en las instalaciones del Edificio Impulsa (C/Los Prados, 166).
El próximo viernes 12 de septiembre será el segundo Desayuno Tecnológico IUTA, que en este caso, tratará sobre urbanismo sostenible: "Patología de las estructuras de madera afectadas por termitas subterráeas: mapas de termitas", con el ponente Alfonso G. Lozano Martínez Luengas. Por otra parte, se tratará la sostenibilidad y economía circular: "Estudio de casos de aprovechamiento en la cadena de suministro alimentario para ingesta animal en Asturias", con la ponente Laura Calzada Infante.
