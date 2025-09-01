Despedida con récord de público y apuestas: las increíbles cifras del Concurso de Saltos de Gijón 2025

La 82.ª edición del Concurso Hípico Internacional de Gijón bajó ayer el telón tras varios días de deporte, apuestas y vida social en el hipódromo de Las Mestas. Una cita que volvió a reunir a miles de gijoneses y visitantes en torno a los caballos y que se saldó con un doble récord de público y movimiento de los apostantes: 53.823 personas en seis jornadas, un promedio de 8.970 cada día, destacando las más de 12.000 personas de ayer; y un total apostado de 621.327 euros, a razón de 103.554,50 euros de media diaria.

El Hípico vuelve a dejar tras de sí una mezcla de ilusión y melancolía. Al despedirse, muchos lo reconocieron con tristeza contenida: "Nos da mucha pena que se acabe, porque es un evento muy esperado en el verano y uno de nuestros favoritos. Estamos ya con ganas del año que viene volver", comentó la aficionada Elena Amado.

Lucia Koshkina. / Marcos León

Para muchos, asistir a Las Mestas no fue una decisión aislada, sino un ritual transmitido de generación en generación. "Yo vengo desde que soy pequeña con mi abuelo porque mi tía, Lucía Domingo, montó toda la vida y fue campeona de España muchos años", relató Claudia de Castro, otra aficionada. Su relato dibujó lo que tantas veces se escuchó en el recinto: historias de abonos que se heredan, de tardes con los abuelos, de vínculos que se hicieron más fuertes al galope.

La despedida trajo consigo la inevitable nostalgia. "Nos da bastante pena que se acabe. Pero se disfruta un poco más porque tienes como el ambiente a flor de piel, se notaba que ya se acababa la cosa y querías aprovechar al máximo", expresó Alicia García, aficionada. Para ella, el concurso fue mucho más que un evento deportivo y significó un espacio para compartir con amigos, para unir pasiones y para ver cómo los niños descubrieron el mundo ecuestre. "Fue muy bonito ver cómo se mantenía la ilusión de los pequeños, apasionados con los ponis", declaró la joven.

Por la izquierda, Alicia y Nora García, con un poni llamado «Furia». / Marcos León

El Hípico también guardó fidelidades que se contaban por décadas. "Soy de aquí y llevo viniendo desde que tengo 14 años. He venido con mis amigas del colegio, luego de mayor y ahora con mis hijos. Fue una adicción al final. Los caballos me encantaban y me da mucha pena que se termine. Para los locales es uno de los grandes eventos y disfrutamos muchísimo", relató Pilar Zarategui.

Un grupo de asistentes al concurso hípico en Las Mestas. / Marcos León

El carácter internacional del evento se reflejó también en quienes, llegados de lejos, encontraron en Las Mestas un espacio familiar. La ucraniana Lucía Koshkina, que vive en Gijón desde hace tres años tras huir de la guerra, lo contó con emoción. "Fue la primera vez que vine al Hípico y me gustó mucho. En mi ciudad, Donetsk, también había un concurso así, pero el último fue en 2014, antes de la ocupación", explicó.

Con los últimos saltos de la jornada, se apagó la competición: se cerraron los puestos de comida, se guardaron los programas de apuestas, se recogieron las mantas de los caballos... Queda la certeza de que el Hípico volverá cargado de emociones.