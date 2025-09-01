El grupo inversor asturiano que promueve un nuevo parque empresarial en Gijón (y muy cerca de la Milla del Conocimiento)

Un grupo de inversores asturianos está detrás del nuevo proyecto empresarial para la finca que ocupó la Champanera de Villaviciosa, en El Tragamón, un proyecto que consistirá en construir un parque empresarial para alojar empresas vinculadas a las energías verdes y a la sostenibilidad. La demolición de las edificaciones de la antigua fábrica de sidra espumosa ya se ha producido, tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA, preservando tan solo el antiguo edificio de oficinas y vivienda y un hórreo ya que estas edificaciones goza de protección dentro del Catálogo Urbanístico municipal. El principal inversor tiene vínculos con el extranjero, según explican las fuentes consultadas. No obstante, el grupo de inversores que impulsan este proyecto está integrado por asturianos, en especial por gijoneses.

La iniciativa consiste en crear una suerte de parque tecnológico privado, como espacio de innovación tecnológica y emprendimiento para atraer empresas ligadas a la sostenibilidad. Se da la circunstancia de que socios de esta iniciativa también lo son de una ingeniería vinculada a las energías renovables. Al desarrollo de este proyecto está vinculado el grupo gijonés El Sol, con actividad relevante en el sector inmobiliario y que también ha promovido parte de las viviendas unifamiliares que se han construido en una zona próxima al futuro parque.

Contactos previos

Los promotores ya han establecido diversos contactos, en distintos ámbitos, para desarrollar esta inversión en una parcela de 17.594 metros cuadrados con uso industrial en el PGO. No obstante, en la misma no se desarrollará actividad fabril, sino de servicios para los sectores objetivo, como pueden ser los de ingeniería y con edificaciones adecuadas al espacio en el que se encuentra. El proyecto, según fuentes conocedoras del mismo, se encuentra en fase avanzada.

Se da la circunstancia de que representantes de El Sol ya participan, desde el año pasado, en una sociedad con sede en Madrid dedicada a la intermediación en la prestación de servicios técnicos de ingeniería: Solar Investment Solutions Alfa, uno de cuyos administradores solidarios es el gerente de la inmobiliaria El Sol, Cristian García Pastrana, cargo que ostenta desde el 12 de septiembre de 2024 junto a otros dos administradores solidarios asturianos.

Uno de estos es el también gijonés y gestor patrimonial y exgerente del Puerto Deportivo de Gijón, Alfonso Cabezudo Fernández de la Vega, quien se incorporó en la misma fecha.

El terreno, despejado tras demoler las naves de la fábrica centenaria El terreno en la parroquia rural gijonesa de Cabueñes de la antigua fábrica de sidra achampanada, en El Tragamón, está siendo despejado tras las labores de demolición de las naves de un llagar que estuvo vinculado a la producción sidrera durante cien años, desde que en julio 1914 el comerciante gijonés Modesto Zaldivar Martínez iniciara en esa finca de su propiedad la producción de sidra espumosa, hasta que la misma cesó el 23 de abril de 2014, cuando se fue a la quiebra la empresa propietaria por entonces de la fábrica, del lagarero Antonio Angones. En ese largo periodo de tiempo, la fábrica pasó por diversas manos, se ampliaron sus naves y se modernizó su maquinaria. El nombre de La Champanera de Villaviciosa lo adoptó cuando esta compañía adquirió el lagar en 1929 y se trasladó ahí desde su primera ubicación en Castiello de la Marina (Villaviciosa). Una demanda interpuesta por los representantes franceses de la denominación de origen de champagne obligó en 2007 a cambiar el nombre a la empresa por Bodegas de Villaviciosa. La sociedad quebró en 2014, a raíz de la compra de El Escanciador.

El otro ya venía siendo administrador de la empresa, el economista ovetense Ignacio Arganza Álvaro, uno de los accionistas y consejero de Treelogic, con amplia experiencia en sociedades vinculadas a las energías renovables como Solaer en España y en el Reino Unido, o como, entre otras muchas, Quintero Solar, AGR inversión Solar, Daroca Solar, Allende Solar, Arcua Solar 3 o Los Tobares Solar (ya liquidada), esta última con sede en Asturias y filial de Bosques Solares, que hasta octubre del año pasado era el socio único de Solar Investment Solutions, carácter unipersonal que dejó de tener el 18 de octubre de 2024. Uno de los socios de esta compañía afirmó ayer que no está vinculada a la promoción de un parque empresarial en El Tragamón.

Un espacio, sin actividad desde 2014

Esta iniciativa empresarial, que ya ha trascendido en diversos ámbitos públicos y privados, va a devolver a la actividad económica un espacio en barbecho desde que el 23 de abril de 2014 cesara la producción de sidra achampanada en El Tragamón, por la quiebra de la empresa que en ese momento era la propietaria de una fábrica de sidra espumosa que se había constituido cien años antes.

Este suelo industrial destinado a acoger proyectos empresariales, es colindante a Los Maizales. Se encuentra en una buena ubicación para la captación e implantación de proyectos innovadores ligados a la sostenibilidad, dada su proximidad a los principales enclaves de la Milla del Conocimiento. El solar se encuentra en las proximidades del campus universitario gijonés y del Parque Científico y Tecnológico del Ayuntamiento de Gijón. También está próximo al Jardín Botánico Atlántico, relativamente cercano a la futura ampliación del Parque Científico y Tecnológico de Gijón, al Hospital Universitario de Cabueñes y a la Universidad laboral (que entre otras cosas alberga instalaciones empresariales y universitarias).