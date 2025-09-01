Montserrat López Moro, concejala de Cultura de Gijón: "El cambio del Piñole ya se había acordado; no hay que dejarse llevar por la nostalgia"

Montserrat López Moro, edil forista de Cultura, Museos e Industrias Creativas, inicia el curso político sin las competencias de Juventud, que asume Jorge González-Palacios, y en una semana en la que se aprobará la licitación de Tabacalera, edificio que acogerá el nuevo Piñole. Asegura que este traslado, incluyendo la muestra en el Revillagigedo que se organizará mientras la obra del nuevo museo culmina y el antiguo se reforma como Oficina de Igualdad, ya ha sido revisado jurídicamente.

Comienza el curso político con un cambio de competencias. Jorge González-Palacios asume el área de Juventud. ¿Por qué?

Para potenciar el compromiso del gobierno con la cultura y con las industrias creativas. Al sumar Tabacalera, a partir de ahora el trabajo exigirá más tiempo, y el área de Juventud también lo necesita.

¿Queda algún reto prioritario?

Deberá contarlo él, pero lo más destacable para mí ha sido el proyecto piloto que pusimos en marcha con la asesoría de bienestar emocional. Los resultados han sido muy buenos y el proyecto se va a ampliar.

Esta semana se aprueba la obra de Tabacalera. ¿Cómo se faseará y en qué plazos?

Se va a priorizar la construcción de los dos edificios nuevos, fundamentalmente, el del Piñole. El traslado del museo es algo que la comisión de seguimiento ya había acordado en el año 2008.

¿Qué comisión?

La que integran los albaceas de los fondos de Piñole. Recordemos que el actual museo en la plaza de Europa no es accesible y que tiene carencias en su sistema de climatización. El proyecto para el nuevo museo respeta ese acuerdo de 2008, porque en el plan de usos que se había presentado (con el anterior gobierno) en 2020 no lo contemplaba, y además le da un espacio más amplio, mejor dotado y accesible y conectado con la programación de Tabacalera.

¿Por qué ha de estar conectado?

El año pasado el Piñole tuvo 13.000 visitas y la Casa Natal de Jovellanos, con unas características similares, 56.000. En Tabacalera se revitalizará su difusión. Estará junto al Revillagigedo, el refugio antiaéreo, las baterías militares. Entre 2019 y 2023 no se hicieron inversiones en equipamientos museísticos y que nosotros, en dos años, vamos por un millón de euros. Mientras, se hará la mayor exposición del pintor en el Revillagigedo. Hoy no está expuesta toda su obra.

¿Cuántas hay en total y cuántas expuestas?

En el museo hay unas 80 en exposición y los fondos municipales del Piñole suman 6.153, la mayoría de la colección estable. Unas 200 son de obra pictórica como tal y el resto dibujos y bocetos. En el Revillagigedo habrá más.

¿Qué plazos baraja?

En torno a noviembre de 2026 se podrá abrir la muestra en el Revillagigedo, gracias a la Fundación Cajastur, así que antes se tendría que hacer el traslado. Para entonces podría iniciarse la obra del inmueble para la Oficina de Igualdad. Irá concatenado y la colección no va a estar en un almacén durante años. Y contamos con un maravilloso equipo jurídico que ha estudiado esto. ¿Cómo alguien puede pensar que vamos a cerrar un museo o que no estamos teniendo en cuenta la cuestión jurídica? No podemos dejarnos llevar por la nostalgia.

¿En qué sentido?

Ya en el 2008 se sabía que el actual museo no era el mejor espacio para Piñole. Por lo demás, junto a la exposición del Revillagigedo estamos preparando una gran programación cultural sobre el pintor.

Volviendo a la cuestión jurídica, ¿que entre medias se haga una exposición temporal en el Revillagigedo cumple con las condiciones pactadas en la cesión?

Entendemos que sí; la exigencia era que el legado no se dispersase ni compartiese espacio con otros artistas. Cumplimos escrupulosamente. En cualquier caso, nos reuniremos con el tejido cultural y con vecinos.

¿Habrá entonces nuevo museo de Piñole en 2027?

Sí.

¿Y para el resto de la actuación hay hitos marcados? ¿Lo siguiente sería el otro edificio anexo?

Se construirán los dos a la vez.

¿Y la idea es que el nuevo museo abra al público con el edificio histórico de Tabacalera en obras?

Sí, funcionará de manera autónoma sin ningún problema. Esto ya era así de antes.

¿Considera importante iniciar ya el año que viene la obra de la Oficina de Igualdad?

Por supuesto, es una reivindicación histórica. Hoy no se está recibiendo a las mujeres (del Centro Asesor) en las mejores condiciones.

Para Tabacalera se busca también una dirección artística y un programa expositivo de dos años.

Se sigue trabajando en ello aunque no se publicite. Habrá un comité de dirección artística con personal técnico municipal y profesionales.

¿Se acogerá la filmoteca?

Nosotros queremos y se aprobó en Pleno. Gijón reúne las condiciones; tenemos el Festival de Cine, la Cinemateca de la Laboral, fondos del Museo del Pueblo de Asturias y otros festivales del sector en la ciudad que lo justifican.

¿Puede contar algo de los contactos con las colecciones privadas con las que se aspira a colaborar para exponer en Tabacalera?

No debo (ríe).

¿Cómo valora el resto de la "vía gijonesa"? Ya funciona la residencia de Contrueces y queda pendiente el de los depósitos de Roces.

La residencia ya acogió diez proyectos en la convocatoria anterior y los nuevos empiezan ahora en septiembre. Se acompaña de una cuantía económica que es de las mejores del país y el balance de los propios artistas es muy positivo. Sobre los depósitos de Roces, es un proyecto ambicioso y precioso para la zona sur, pero se afrontará en el futuro.

¿Y el resto de museos? Falta una obra importante en las termas que se quiere unir con una reforma del Campo Valdés.

Hicimos en su día una planificación; no se podían abordar todos los museos a la vez. La idea es levantar la plaza y recuperar un poco el aspecto que tenía antes.

¿Y la Campa? ¿Se llegó a ampliar el plazo que se pedía a Europa?

Va todo bien. La ampliación no llegó, así que tiene que terminar el año que viene. Hubo comunidades que renunciaron a las ayudas. Nosotros el proyecto lo vamos ejecutar, pero no completamente.

¿Destaca alguna prioridad presupuestaria?

Los equipamientos museísticos y la rehabilitación de las estatuas, que llevaban años abandonadas.

El balance que hace la oposición de su gestión es haber desmantelado el albergue juvenil y un museo y renunciar a la capitalidad europea.

Quienes desmantelan son los que tienen edificios listos y no los usan. El albergue juvenil se cerró en 2016 por obras, se dejó listo en 2019 y desde ese año hasta 2023 se dejó cerrado. Nos lo encontramos con carcoma y se tuvo que desbrozar hasta el interior del edificio. Desmantelar fue también que en 2019 logramos el convenio con la Casa Paquet para un albergue de peregrinos y después se convirtió en oficinas. En Vicasa habrá un albergue para peregrinos y juvenil y eso es lo que hacemos nosotros. Sobre la residencia artística, es un proyecto que genera actividad cultural y construye ciudad. Y la capitalidad... Ya lo dije. Cuando llegamos vimos que no se había trabajado nada con anterioridad y Gijón, como otras ciudades del norte, no necesita la capitalidad europea para ser referente en cultura porque ya lo es.