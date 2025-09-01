Plan Llave, la respuesta municipalista al problema de la vivienda en Gijón

El problema de la vivienda es un tema muy vigente entre la sociedad actual, sobre todo para los colectivos más vulnerables y los jóvenes. La demanda de hogares no para de crecer y la construcción de nuevas viviendas no es suficiente para satisfacer las necesidades del mercado. Por eso, el Ayuntamiento de Gijón ha diseñado el Plan Clave, un proyecto hecho para garantizar el acceso a la vivienda construyendo viviendas públicas en suelo municipal a precios asequibles.

El Plan Llave está dirigido a todas las familias gijonesas y jóvenes de la ciudad, con el objetivo de facilitarles el acceso a la vivienda con un alquiler o precio de venta realista. Durante este mandato, está prevista la construcción de al menos 500 viviendas públicas, comenzando con los primeros 120 pisos este años, la mayoría de ellas contarán con garaje y/o trastero. Se trata de una apuesta pionera para poder hacer de Gijón una ciudad integradora y acesible. Sin duda, una oportunidad para que la ciudadanía pueda construir su proyecto vital acorde a cada poder adquisitivo.

El Ayuntamiento de Gijón retocará el pliego de condiciones para la permuta de los seis primeros solares del Plan Llave y, una vez aprobado, volverá a abrir el proceso para que las constructoras interesadas puedan presentar sus ofertas. En la primera fase del protecto, el Ayuntamiento plantea una operación de permuta ofertando a los construcotes parcelas municipales. A cambio, recibirán un porcentaje de las viviendas que allí se edifiquen. Todas las viviendas que se construyan serán de protección concertada (VPC). Se ha destacado, por otro lado, que para poder admitir oferta se exigirá una solvencia económica y técnica, así como una relación del personal técnico adscrito al proyecto, que deberá contar con experiencia en este tipo de promociones.

El concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, aseguró el día del anuncio de la licitación de la fase 1 del Plan Llave que uno de los objetivos es contruir "pisos con una calidad arquitectónica muy buena al mejor precio posible".

Las parcelas a edificar

El lote 1 de viviendas corresponde a solares en las calles Balbín y Gloria Fuertes, ambos en el barrio de Ceares, con una superficie de edificabilidad de 1.000 y 3.500 metros cuadrados.

Por otra parte, el lote 2 corresponde a dos parcelas, una de ellas en la calle Jimena Menéndez Pidal, en Perchera La Braña, y otro en la calle Pintor Luis Pardo, en El Coto. La primera de ellas tiene casi 2.247 metros cuadrados de edificabilidad máxima, mientras que la segunda tiene casi 2.800. El lote 3 corresponde a dos parcelas en Nuevo Gijón, una de ellas en la calle Monsacro y la otra en el número 50 de la calle Naranjo de Bulnes. En la primera se prevé una edificabilidad máxima de casi 715 metros cuadrados y, en la segunda, una edificabilidad máxima de 2.076 metros cuadrados.

Para poder acceder a la compra de las viviendas, seránecesario estar inscrito en el registro de demandantes de vivienda protegida del Principado de Asturias y acreditar ser residente en Gijon con una antigüedad mínima de dos años.