La Vela aboga por que se permita el piragüismo en El Muelle gijonés de noche y con la luz actual

El presidente de la Federación de Vela del Principado de Asturias, Rafael Revilla señaló ayer que "le parece exagerado" que se exija una iluminación adicional a la actual en el Puerto Deportivo de Gijón para autorizar al Grupo Covadonga a que los cursillos de su sección de piragüismo, en los que participan por tandas unos 70 niños, se puedan realizar también en horario nocturno.

La falta de esa autorización obligó la temporada pasada a reducir los cursillos durante el invierno, al anochecer más temprano. Una de las trabas para que el Grupo pueda entrenar de noche en el Muelle ya se ha superado, tras un cambio en la normativa que antes prohibía la actividad, tal como ayer adelantó LA NUEVA ESPAÑA. La segunda objeción que se puso la temporada pasada es que el proyecto de iluminación elaborado por Acciona para posibilitar la actividad, fue rechazado alegando impacto en la fauna y posible deslumbramiento a embarcaciones. Acciona lo está rehaciendo.

Para Revilla no es necesario: "cualquiera que se acerque a la zona del Muelle sabe perfectamente que todas las instalaciones están iluminadas. Yo considero que es más que suficiente la actual iluminación para la actividad que se va a hacer, la propia iluminación del paseo alumbra toda la zona de actividad y además hay embarcaciones de apoyo y monitores conectados con walkie talkies durante los cursillos del Grupo, igual hay un monitor por cada dos guajes en cada tanda; la seguridad es absoluta", señala.

Paddle Surf y Kayaks

Los jóvenes palistas del Grupo utilizan las instalaciones de la Federación de Vela en la Varada de Fomento como vestuarios y para almacenar sus piraguas. De ahí van hasta el antepuerto, donde entrenan, tras cruzar el canal de navegación. En ese sentido, Rafael Revilla señala que el antepuerto "es la zona de amarre de tránsitos, completamente segura tanto de día como de noche, sin embarcaciones en invierno". Revilla también critica que "las empresas de alquiler de paddle surf y kayaks están entrando y saliendo y sin embargo al Grupo les limitan la actividad".