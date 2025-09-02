La Alcaldesa recibe al nuevo jefe de la Comisaría de Gijón

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, recibió ayer al nuevo jefe de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en Gijón, Fermín Treceño, quien accedió al cargo el pasado mes de agosto en sustitución de Dámaso Colunga, quien pasó a segunda actividad. Treceño ingresó en 1999 en la policía, en 2002 ascendió a inspector, en 2014 a inspector jefe y en 2022 a comisario. En la imagen, Carmen Moriyón junto al nuevo máximo mando policial de Gijón.