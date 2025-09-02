Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Alcaldesa recibe al nuevo jefe de la Comisaría de Gijón

La Alcaldesa recibe al nuevo jefe de la Comisaría de Gijón | MARCOS LEÓN

La Alcaldesa recibe al nuevo jefe de la Comisaría de Gijón | MARCOS LEÓN

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, recibió ayer al nuevo jefe de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en Gijón, Fermín Treceño, quien accedió al cargo el pasado mes de agosto en sustitución de Dámaso Colunga, quien pasó a segunda actividad. Treceño ingresó en 1999 en la policía, en 2002 ascendió a inspector, en 2014 a inspector jefe y en 2022 a comisario. En la imagen, Carmen Moriyón junto al nuevo máximo mando policial de Gijón.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents