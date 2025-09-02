Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Caída de cascotes en la calle Corrida

Caída de cascotes en la calle Corrida | CARLA VEGA

Efectivos de bomberos, en la imagen, procedieron a primera hora de la tarde de ayer a completar las labores de saneamiento una fachada de un establecimiento hostelero de la calle Corrida, tras la intervención que ya tuvieron el sábado por caída de cascotes.

