El Centro de Arte Tabacalera de Gijón estará en obras en marzo y culminará su última fase en 2029

El futuro Centro de Arte Tabacalera, con sus 21,44 millones de euros de importe de obra, saldrá a licitación en los próximos días con un plazo máximo de ejecución de 42 meses y la previsión, según las últimas estimaciones del gobierno local, de que la obra comience en marzo del año que viene. Dentro de este marco, y con la anunciada intención del bipartito de priorizar la construcción del edificio Piñole para que el nuevo museo del pintor pueda abrir a finales de 2027, la totalidad del recinto quedaría listo para su apertura a lo largo de 2029, en su segunda mitad. Lo cuantioso de la actuación, además, obliga al gobierno local a aprobar una autorización expresa de límites de gasto, un trámite que verá la luz también esta semana –previsiblemente hoy mismo– y que blindará las inversiones anuales para Tabacalera desde el año que viene y hasta el citado 2029.

La actuación en Tabacalera, que implica la reforma del edificio histórico y la ampliación del mismo con la construcción de dos inmuebles anexos, deja unas previsiones de inversión poco habituales. La obra saldrá a licitación por 21.448.640 euros, importe al que hay que sumar otros 840.000 de la dirección de obra, dejando un total de 22,28 millones de gasto para impulsar el centro de arte.

Esto ha motivado la elaboración de un informe específico de Hacienda para blindar la viabilidad presupuestaria del plan, un documento recién emitido y donde se señala que la actuación en Tabacalera se trata de "un proyecto estratégico para la ciudad en el ámbito de la cultura y la regeneración urbana". Se explica también que "debido a la naturaleza y complejidad de la intervención, no resulta técnica ni funcionalmente posible dividir el contrato en lotes", de ahí que desde hace ya tiempo se señalase que la de Tabacalera sería una licitación única.

El inconveniente administrativa que conlleva esto, sin embargo, es que la ley reguladora de haciendas locales permite adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuro –unos cargos habituales en cualquier ayuntamiento–, pero con unos límites marcados que en el caso de Tabacalera no se podrán cumplir.

Los máximos legales limitan al 70 por ciento el gasto para el ejercicio inmediatamente posterior al de la licitación, al 60 por ciento para el segundo y al 50 por ciento para el tercero y el cuarto. La misma normativa, sin embargo, permite aplicar otros límites en casos "excepcionales", y se tramitará de esta manera para la obra de Tabacalera. Dará el visto bueno la Junta de Gobierno, previsiblemente hoy mismo, como asunto fuera del orden del día. Así, entre 2027 y 2029 la idea es dedicar algo más de seis millones de inversión anual a la obra, dejando el año que viene con un gasto que se reducirá a la mitad, en parte porque la obra empieza en marzo y en parte porque el millón de euros que había en las cuentas de este año se traslada al próximo ejercicio.

Una apertura por fases

Con este informe ya sobre la mesa y pendiente de aprobación, todo apunta a que la Junta de Gobierno, que se iba a convocar de manera extraordinaria para mañana con el único objetivo de aprobar la licitación, se vaya a celebrar finalmente este viernes. Se espera que tras el visto bueno al trámite el contrato salga a concurso público de inmediato y con las citadas condiciones: un presupuesto de 21,4 millones y un plazo máximo de ejecución de 42 millones.

Se requerirá como exigencia a las empresas aspirantes la elaboración de un cronograma con un faseo de los trabajos para garantizar el compromiso de que el nuevo Piñole abra en 2027. Después, entiende el gobierno local que la planificación de las obras podría dar pie a la inauguración adelantada de algún otro inmueble, dado que el proyecto de Tabacalera como tal contempla varios espacios que funcionarán de manera autónoma. Entre ellos está el propio Piñole, pero también la capilla –que podrá acoger espectáculos– y la zona hostelera.

Primeras reuniones vecinales sobre el plan y la reforma del Asilo Pola

La edil de Cultura, Montserrat López Moro, convocó para ayer una reunión con la asociación vecinal de la zona centro y de la federación vecinal de la zona urbana, representadas ambas en la cita por Maite Martín, presidenta y vocal, respectivamente, de las agrupaciones. La concejala le presentó el cronograma ya anunciado para Tabacalera, con una licitación que se aprobará esta semana y que tras su reforma acogerá el nuevo Museo Nicanor Piñole, cuya apertura se prevé para 2027. Para el año que viene, como ya es también sabido, se espera iniciar la reforma del actual museo para que el viejo Asilo Pola acoja la Oficina de Igualdad, una arranque que se compaginará con una exposición en el Revillagigedo sobre Piñole. Martín, que señaló que la parte vecinal "no se opone al traslado" del Piñole hasta Tabacalera, sí preguntó sobre "cuál es la urgencia" que motiva iniciar ya el año que viene la Oficina de Igualdad, un recurso que hoy funciona en La Arena.

El gobierno local defiende la necesidad –que reclama el Consejo de Mujeres desde hace años– de reubicar servicios como el Centro Asesor, que atiende a mujeres maltradadas, en un inmueble céntrico y donde las usuarias no tengan que compartir estancias con otros usuarios de recursos municipales. "No nos oponemos en nada, pero seguimos creyendo que lo lógico sería esperar a que el museo nuevo estuviese construido antes de cerrar el actual. La provisionalidad en esta ciudad ya sabemos cómo funciona; puede durar 30 años", señaló Martín. "Seguimos sin entender cuál es la urgencia", razonó Martín, que explicó que los recursos de atención a la mujer en La Arena "están funcionando". La edil, según la representante vecinal, les incidió en carencias del actual museo ya conocidas, como su climatización, que tiene que renovarse, y sus carencias de accesibilidad, que son imposibles de corregir por la propia estructura del inmueble. "Y eso también lo entendemos, pero la Casa Natal tampoco es accesible y nadie habla de que hay que desalojarla", valoró la vecina.