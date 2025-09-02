El Colegio de Abogacía se prepara para entregar sus distinciones

El Colegio de Abogacía de Gijón procederá el próximo viernes a entregar las distinciones y reconocimientos colegiales aprobados este año y también a la celebración del solemne acto de jura de los nuevos abogados que se incorporan a la profesión.

Se trata del acto central de los que se han organizado entre el jueves y el viernes con motivo de la fiesta colegial. Un acto que tradicionalmente se celebra en la Colegiata de San Juan Bautista, que tendrá lugar el viernes a las siete de la tarde, y en el que en esta ocasión se entrarán las insignias de oro del Colegio a Fernando de Silva Cienfuegos-Jovellanos y a Manuel Luis Meana Canal, tras haber alcanzado los 50 años de pertenencia al Colegio. También se entregarán sendas distinciones especiales, una de ellas a Raquel Blázquez Martín por su continuada aportación a la formación en materia de Medios Adecuados de Solución de Controversias y a José Antonio Seijas Quintana por su implicación en actividades formativas del Colegio a lo largo de toda su trayectoria profesional. También se entregarán 40 diplomas de honor a otros tantos letrados que cumplen 25 años colegiados.

Quienes jurarán ese día como nuevos colegiados serán Mónica Beatriz Alonso Aparicio, María Estrada Heres, Melania Fernández Díaz, Susana Gutiérrez Martínez, Irene Jimena López Clariana, Claudia Martín Blasco, Marie Rosario Mestdag Rodríguez, Borja Ordóñez Álvarez, Clara Simón Mosqueira, Xulián Tomás Fernández y Lucía Trabanco Fernández.

Los actos incluyen una misma por los compañeros fallecidos el jueves a las 13.30 en San Pedro; y horas más tarde en el Colegio una charla formativa a las 18.00 y la proclamación de ganadores de los certámenes literario y de fotografía a las 19.00. El viernes, a las 14.00, en Mareo, habrá un partidillo entre abogados de Gijón y Oviedo.

Todas las distinciones

Insignias de Oro para Fernando de Silva y Manuel Luis Meana Canal por sus 50 años de colegación. Distinciones especiales para Raquel Blázquez martín y José Antonio Seijas Quintana, por sus contribuciones en formación. Diplomas de honor para 40 abogados por sus 25 años como colegiados.