La CometCon de Gijón llega con lucha libre y zona para niños como novedades

Gijón presentó ayer la decimotercera edición de la CometCon de la mano de Oliver Suárez, presidente de Divertia, quien señaló la "extensa y variada programación" de este festival, el cual incluye novedades como una exposición sobre Playmobil, un espacio para los más pequeños llamado PequeCon y un espectáculo de lucha libre. El encuentro será del 5 al 7 de septiembre en el recinto ferial.

"Durante esos días, Gijón se convertirá en el epicentro del entretenimiento alternativo con una propuesta dirigida al público joven y familiar. Por ello, esta convención supone un punto de encuentro intergeneracional donde los aficionados de esta cultura de todas las edades comparten intereses, talento y una forma de entender el mundo", aseguró Suárez. Durante la presentación, ayer en el Ayuntamiento, el director del evento, Héctor Lasheras, aseguró que "después de trece años, la CometCon es un referente en el norte de España", siendo este certamen el "más longevo en característica dentro del sector", el cual también cuenta con tiendas y artesanos de todas partes de España en la zona comercial del evento en el pabellón central.

Este evento, en el que "el 30 % o el 40 % corresponde a un público familiar", según Lasheras, cuenta con alrededor de entre 22.000 y 25.000 asistentes por edición, y se espera que en este año crezca por la "gran oferta plural y diversa", y porque asistirán muchos invitados de redes sociales,

que grabarán y retransmitirán el evento, según recalcó Lasheras. "Entre los invitados solamente, suman más de cincuenta millones de seguidores en redes sociales"", aseveró.

La decimotercera edición contará con más de treinta invitados, nacionales e internacionales, "para llegar a todo el público posible". Lasheras destacó a Elesky, una pianista gijonesa que "destaca por sus conciertos de piano con música de videojuegos, que siempre llena los auditorios". Además, el encuentro cuenta con videojuegos, literatura, cine, cosplay, cómic, arte, ilustración y música, todo enfocado a un público familiar y joven.

"Es importante señalar que cuando hablamos del ámbito de los videjojuegos, el enfoque no puede ser solamente negativo, y por negativo me refiero a patrones oscuros, todo lo que se refiere a los diseños manipulativos, sino que es interesante adoptar un enfoque positivo para poder desarrollar los valores de la sostenibilidad social, medioambiental y económica. Ese es el objetivo de la Agenda 2030", aseguró el director de la Agenda 2030 del Principado, Juan Ponte.

La CometCon 2025 comienza el viernes 5 septiembre a las 12.00 horas y estará abierta hasta las 22.00 horas, mismo horario en los tres días. Las entradas ya están a la venta en la web, donde se pueden comprar por días o una general para los tres días. Además, este encuentro tendrá una fiesta de apertura, ‘Atomic Pixel Party’, que tendrá lugar en la Sala Acapulco el día 5 a las 23.00 horas. En el certamen, habrá un pabellón llamado Divertia Gamingen el que habrá diferentes charlas, entre otras cosas. Y en el pabellón de Cajastur habrá diferentes torneos y simuladores. El escenario principal estará en el pabellón central, con varias actividades.

Feria de cultura y ocio alternativo del norte

Este referente del norte de España, comenzó hace trece años tras una conversación entre amigos para crear un espacio donde compartir gustos, actividades e intereses similares. Hoy es un gran evento que acoge hasta a 25.000 personas en todos sus espacios. Durante los tres días, habrá diferentes lugares donde disfrutar de actividades variadas. En primer lugar, en el Pabellón central está el escenario principal, donde el viernes abrirá a las 13.00 horas con "Cómo crecer en redes sin volverse loco" con Serebo, continuará con "Secreto y Vivencias" con Shaun Elay o "De ingeniera a creadora de contenido" con Neenekoo, hora de cierre. Otro de los espacios, dentro del mismo pabellón, será la "Zona Kpop", donde se llevarán a cabo actividades de danza, master class y talleres. Por otro lado, habrá una mesa de firmas y photocall, donde los invitados y participantes podrán charlar con los asistentes. Además, a diferentes horas del día habrá "Actividades puntuales", en las que se llevarán a cabo talleres de matcha japonés En el Pabellón Divertia Gaming, tendrán lugar charlas, como "La Anti-Divina Comedia", con King Bee, y conciertos, como el de Icy Amane. También habrá un espacio dedicado a juegos de mesa, y otro donde crear animaciones retro. En el Pabellón Cajastur, se llevarán a cabo torneos, desafíos y talleres de simulador Tinkercard. Además, habrá más de 60 ordenadores gaming.