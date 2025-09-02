Un directivo de RWE lidera el proyecto empresarial en la Champanera

Jugó un papel significativo en la activación de la regasificadora de El Musel y es quien ahora lidera el proyecto para crear un parque empresarial para acoger empresas de energías verdes en la antigua Champanera de Villaviciosa, en El Tragamón. Se trata del gijonés Javier Moret, directivo en la filial del gigante energético alemán RWE, que descargó el primer buque metanero en la regasificadora. Las edificaciones en el solar de la antigua Champanera, en Cabueñes, ya han sido demolidas manteniendo en pie tan sólo dos elementos protegidos en el Catálogo Urbanístico municipal. Es decir, la antigua vivienda y el hórreo. Este es el paso previo para poder plantear el citado parque empresarial, una iniciativa desvelada íntegramente por LA NUEVA ESPAÑA.

Javier Moret es precisamente el director global de GNL (Gas Natural Licuado) de esa filial, RWE Supply & Trading, con sede en Londres, donde reside. Se trata de una de las comercializadoras líderes en Europa en aprovisionamientos y compraventa de gas natural licuado. La trayectoria profesional de este gijonés incluye, además de RWE, otros cargos también vinculados al negocio del GNL en Bank of America Merrill Lynch, Repsol, Gas Natural Fenosa y Enagás.

En el proyecto de energías verdes que está fraguando para los terrenos de la antigua Champanera, Moret cuenta con otros socios gijoneses, entre ellos el grupo inmobiliario El Sol, cuyo gerente, Cristian García Pastrana es también el administrador único de Cabueñes Park y de Asturias Green Hub. Ambas fueron constituidas por Horizonte de Gordaliza, constituida en enero de 2023 por García Pastrana. Unos meses después, en julio de 2023, fue cuando se constituyó una de las sociedades vinculadas a la construcción del parque empresarial en la Champanera: La Champanera Enterprises, que en enero de 2024 cambió su nombre por el actual de Cabueñes Park.

El objeto social de esta firma es la realización de actividades inmobiliarias, en especial las relativas a la adquisición, tenencia, arrendamiento, enajenación, promoción, rehabilitación y explotación. A su vez, Asturias Green Hub se constituyó en diciembre de 2024 y tiene como objeto social las relaciones públicas, comunicación y promoción de las energías verdes, renovables, la eficiencia energética, los combustibles limpios y la economía circular, entre otros.

El solar de la antigua Champanera en el que se va a desarrollar este proyecto con capital gijonés es una parcela de 17.594 metros junto a Los Maizales, en una zona muy próxima a los distintos espacios de la Milla del Conocimiento, como el Campus universitario, el Parque Científico y Tecnológico y su futura ampliación. También está próximo al Hospital Universitario de Cabueñes, el Jardín Botánico Atlántico y la Universidad Laboral.

Zonas verdes y aparcamiento

No todo ese espacio se edificará, sino que el proyecto contempla que haya zonas verdes y un parking. Además de albergar ingenierías o posibles industrias ligeras ligadas a energías renovables, también se contempla que haya espacio para un restaurante y zona de exposición, según explican las fuentes consultadas. La implantación del proyecto empresarial en esta zona previsiblemente tendrá incidencia en los accesos, en los que en ocasiones es difícil el tránsito por el ancho de la calzada. El estacionamiento también tiene sus complicaciones, sobre todo cuando hay actividad deportiva en el campo de fútbol de El Tragamón, muy cerca de los terrenos de La Champanera. El número de vecinos también ha crecido en la zona, tras la construcción de nuevos chalés, entre otros promotores por parte del grupo El Sol.

Este grupo inmobiliario ya tiene vínculos con el negocio de las energías renovables a través de una firma madrileña, Solar Investments Solutions Alfa, cuyos administradores solidarios son Cristian García Pastrana; el gestor patrimonial y exgerente del Puerto Deportivo de Gijón, Alfonso Cabezudo Fernández de la Vega (ambos se incorporaron a la sociedad el 12 de septiembre de 2024) y el economista ovetense Ignacio Arganza Álvaro, quien ya era gestor de la empresa con anterioridad y que tiene una larga trayectoria empresarial en el sector de la energías fotovoltaicas, con firmas como Solaer en España y Reino Unido, Quintero Solar, AGR Inversión Solar, Arcua Solar 3 o Los Tobares Solar, entre otras.

Uno de los socios de Solar Investments Solutions Alfa aseguró a este periódico que esta compañía no está vinculada a la promoción del parque empresarial en El Tragamón. La implantación de este parque empresarial, proyecto que según las fuentes consultadas está maduro, permitirá que vuelva a tener actividad un suelo industrial que quedó en barbecho el 23 de abril de 2014, día en el que cesó la producción de sidra achampanada y otras bebidas que ahí producía Bodegas de Villaviciosa (la Champanera tuvo que cambiar su nombre unos años antes tras una demanda de los gestores de la denominación de origen francesa champagne). Se puso así fin a un siglo de producción sidrera en El Tragamón, desde que en julio de 1914 el comerciante Modesto Zaldivar Martínez instalara el primer llagar.