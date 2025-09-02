Éxito del Concurso de Saltos Internacional de Gijón en el Hípico, un "motor" que crece

El concejal de Deportes, el popular Jorge Pañeda, quien también lleva a cabo las labores de presidente del Patronato Deportivo Municipal, celebró ayer que el Concurso de Saltos Internacional de Gijón de esta edición haya sido el más multitudinario de la historia, con un total de 53.823 asistentes. También resaltó el récord de apuestas, con un total apostado de 621.327 euros, a razón de 103.554,50 euros de media diaria.

"Las cifras récord de asistencia y de apuestas no nacen de la casualidad: son el fruto de una planificación que puso énfasis en la digitalización, la experiencia del público, los nuevos espacios y la profesionalización del evento", expresó Pañeda, que puso el foco en que "la edición de este año ha estado marcada por una decidida apuesta del Patronato y de este gobierno por modernizar el certamen y mejorar la experiencia global del público y de los participantes, mejorando infraestructuras, con gradas adicionales, pantallas, más puestos boleteros, completando la digitalización de las apuestas con la triple gemela y mejorando los aseos".

Por otra parte, el edil de Deportes incidió en que en esta edición también se mejoró "la imagen de la pista con el estreno de obstáculos renovados que han aportado atractivo y mayor nivel técnico a las pruebas y hemos sumado una programación complementaria". Teniendo en cuenta las cifras alcanzadas, Pañeda aseguró que "estamos reafirmando con hechos nuestro compromiso con un Hípico del siglo XXI", una competición sobre la que destacó que es "un motor económico, cultural y turístico para la ciudad". De cara a la edición de 2026, entre los nuevos retos, Pañeda resaltó la ansiada renovación de la pista de calentamiento.