La familia gijonesa accidentada en Guadalajara sigue ingresada

La madre e hijo accidentados este jueves tras una aparatosa colisión en Guadalajara evolucionaban a fecha de ayer de manera favorable y pese a la gravedad de sus heridas. El incidente involucró a toda la familia y dejó en peor estado a uno de los hijos, un joven de 16 años, que a fecha de ayer seguía en estado grave y con pronóstico reservado pero superando unas primeras jornadas de ingreso que en esos casos siempre se consideran claves. La madre del joven, de 53 años, seguía también ingresada, ambos el Hospital 12 de Octubre de Madrid y con sus seres queridos y conocidos muy pendientes de su evolución.

El accidente, según notificó el 112 de Castilla-La Mancha, se produjo el pasado jueves en el kilómetro 108 de la A-2, sentido Zaragoza, a la altura del municipio de Mirabueno (Guadalajara). El vehículo viajaban los dos heridos junto al padre de la familia y su otra hija, que se encuentran bien. La colisión, que fue por alcance y contra un camión, se produjo en unas jornadas de plena operación regreso tras las vacaciones de agosto y, por tanto, con un mayor ajetreo de tráfico e inseguridad vial.

Según notificó este mismo servicio de Emergencias, hasta el lugar del accidente se desplazó una UVI-Móvil con un equipo médico de urgencias y una segunda ambulancia de soporte básico. Tras atender a los heridos, sin embargo, se vio que el estado del menor de 16 años requería un ingreso urgente, por lo que fue evacuado del lugar en un helicóptero medicalizado. Su madre fue trasladada en la UVI. Ambos presentaban un traumatismo craneoencefálico.

La familia es vecina del Alto del Infanzón y es conocida y apreciada en la ciudad. La madre, de hecho, es dueña de un conocido comercio de moda de la zona centro, un local que regenta desde hace años. Las causas exactas del accidente siguen bajo investigación, por las pesquisas averiguadas "in situ" apuntan a una colisión aparatosa y por alcance contra un vehículo pesado.

A fecha de ayer seguía preocupando el estado de ambos heridos, especialmente el del adolescente, si bien el hecho de que haya superado estas primeras horas de ingreso, que resultan siempre críticas, permiten ratificar una evolución favorable aun dentro de la gravedad. Siguen en observación.

Dos gijoneses heridos

