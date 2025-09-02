Gijón cierra un verano "al alcance de muy pocas ciudades"

Un verano "exitoso" y repleto de actividades que está "al alcance de muy pocas ciudades". Con esas palabras definía ayer la alcaldesa de Gijón, la forista Carmen Moriyón, al periodo estival de este año tras el cierre del mes de agosto. Desde el gobierno local hacen un balance positivo de un estío que se salda "con espléndidos resultados" para la ciudad. Esas sensaciones son similares a las que realizan entidades como la Cámara de Comercio. Si bien, desde la oposición urgen medidas para "la desestacionalización y deslocalización" del turismo.

La Regidora subrayó que durante este verano Gijón ha disfrutado, entre otras citas, de "una Semana Grande redonda y repleta de actividades para todos los públicos". "Decir verano es una forma de decir Gijón y este año ha vuelto a ser la prueba de ello, con la ciudad afianzada como un espacio privilegiado en el norte de España y el fiel reflejo del momento ilusionante que se vive", señaló Moriyón, que remarcó que "estos éxitos son fruto del trabajo de todas las áreas del Ayuntamiento implicadas tanto en el diseño de la programación como en la supervisión y atención constante". De cara a los próximos veranos, la Alcaldesa aseguró que "queda por hacer, pero Gijón está en el camino correcto".

La vicealcaldesa y concejala de Turismo, la popular Ángela Pumariega, reivindicó que "ha sido un magnífico verano en el que gijoneses y visitantes hemos podido disfrutar de una completa programación festiva de un altísimo nivel". Entre los ejemplos de eventos que se han saldado con cifras de récord, Pumariega citó la Feria de Muestras, la Noche de los Fuegos o el Concurso Hípico Internacional. Desde el punto de vista turístico, la vicealcaldesa indicó que las cifras de ocupación han subido "muy ligeramente", según los datos todavía provisionales del Gijón DataLab. En julio fue del 87,72%, frente al 84,50% del año anterior. En agosto se aumentó del 90,99% al 91,41%. Además, el gasto por plaza subió en julio de los 109,54 euros de 2024 a 126,43 euros, y en agosto de los 138,14 euros de 2024 a 153,54 euros. "Son cifras que consolidan al turismo como uno de los motores de la economía de Gijón. El reto es que el crecimiento se extienda a los meses en los que nuestra ciudad tiene todavía un gran potencial de crecimiento", expresó Pumariega.

Desde la oposición por la izquierda, la portavoz del PSOE en Gijón, Carmen Eva Pérez Ordieres, puso el foco en que el crecimiento del turismo "requiere de una estrategia municipal clara para asegurar un modelo turístico sostenible y de calidad para que lo que es una oportunidad no se convierta en un problema para quienes vivimos aquí". "Echamos en falta medidas para la desestacionalización y deslocalización que garanticen la convivencia", apuntó.

El portavoz municipal de IU, Javier Suárez Llana, más allá de agradecer una programación "variada y para todos los públicos", lamentó que "seguimos concentrando toda la programación en el centro y saturando Cimavilla, incluso con iniciativas que cuentan con la oposición vecinal como es el caso del Paseo Gastro".

En esa misma línea se pronunció Olaya Suárez, portavoz de Podemos en la ciudad. "Como es habitual, este verano hemos podido disfrutar de un gran abanico de actividades, pero seguimos notando una deriva en la que los eventos se vuelven cada vez más homogéneos, más comerciales, centrados en el consumo y en el turismo, desdeñando la participación ciudadana", desarrolló Suárez, que agregó que "es necesario plantear un nuevo modelo de festejos consensuado y participativo, así como ofrecer facilidades a la organización de fiestas de barrios y parroquias para que recuperen su identidad propia y su carácter popular".

Fiestas "emotivas" en las parroquias

Sara Álvarez Rouco, portavoz de Vox, señaló que "lo más destacable del verano de Gijón es el cada vez mayor número de visitantes y su concentración durante los períodos de máxima afluencia". Asimismo, indicó que "es llamativo que desde el equipo de gobierno se siga manteniendo que estamos lejos de la masificación; eso nos inquieta". "Deben analizarlo porque ya son muchas las protestas exigiendo derecho al descanso por parte de muchos vecinos", aseveró Álvarez Rouco.

En la Cámara de Comercio, el presidente Félix Baragaño hizo un balance "muy positivo" de la temporada estival, subrayando especialmente la Feria de Muestras y el festival Metrópoli. Desde Otea, el presidente de la junta local, Ángel Lorenzo, apuntó en una entrevista a LA NUEVA ESPAÑA el pasado fin de semana que "ha sido un verano de luces y sombras, con mucha afluencia de visitantes, pero ha bajado el tique medio, algo entendible al subir el coste de la vida".

En cuanto a las valoraciones vecinales, el líder de la Federación de las asociaciones vecinales, Manuel Cañete, recalcó que "es evidente que había mucha gente en la ciudad" y criticó la apuesta por realizar el Paseo Gastro en Cimavilla. Además, puntualizó que sería positivo "intentar desestacionalizar más algunos eventos". Miguel Llanos, presidente de Les Caseríes, la federación vecinal de la zona rural, se mostró satisfecho con un "buen verano" repleto de fiestas "muy atractivas y emotivas" en las parroquias.

A su vez, la presidenta del Conseyu de la Mocedá, Yurena Sabio, destacó la respuesta obtenida por parte de los jóvenes hacia sus iniciativas y pidió una mayor oferta "de ocio alternativo no consumista" para el verano del año que viene.