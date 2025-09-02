Herido leve un motorista tras chocar con un coche en El Llano
Un motorista resultó herido a última horade la noche del domingo cuando circulaba por la calle Zoila, en el cruce con la calle Leoncio Suárez. La colisión se produjo contra un turismo. El accidente obligó a intervenir a la Policía Local de Gijón que envió a un par de patrullas a esta parte del barrio de El Llano. Tras comprobar cómo se produjo el incidente, la víctima fue trasladada al Hospital de Cabueñes. Sus heridas se catalogaron como leves.
