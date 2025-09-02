Los jabalíes provocan daños en dos rotondas de la ciudad
Nueva incursión de jabalíes en zonas urbanas de Gijón. Los suidos provocaron destrozos en la rotonda del Caballo, en Viesques. Además, según concretaron los vecinos, también hubo daños en la rotonda próxima al Jardín Botánico. Este tipo de incursiones suelen ser habituales en la ciudad. De hecho, no es la primera vez que la rotonda del Caballo aparece con desperfectos debido a la acción de una manada de estos animales.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Una mujer acaba en el hospital tras sufrir una presunta agresión sexual por parte de dos hombres en un barrio de Gijón
- Y a la tercera fue la vencida: así superó Gijón su propio récord de escanciado de sidra
- Ángel Lorenzo, presidente de Otea en Gijón: 'La ciudad va a cambiar muchísimo con Naval Azul y la zona del Tostadero
- Una asturiana y su hijo, en estado grave tras chocar contra un camión en Guadalajara
- El escanciado simultáneo en Gijón no espera por el récord: los primeros participantes ya aguardan en Poniente
- El grupo inversor asturiano que promueve un nuevo parque empresarial en Gijón (y muy cerca de la Milla del Conocimiento)
- Los proyectos (sobre todo dos) que urgen reactivar los barrios de Gijón: 'La ciudad debe salir de la parálisis
- Una colisión en cadena provoca un accidente en Gijón: cinco vehículos involucrados y uno de los conductores positivo en alcoholemia