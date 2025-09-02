Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los jabalíes provocan daños en dos rotondas de la ciudad

La rotonda del Caballo, en Viesques, destrozada. | MARCOS LEÓN

Nueva incursión de jabalíes en zonas urbanas de Gijón. Los suidos provocaron destrozos en la rotonda del Caballo, en Viesques. Además, según concretaron los vecinos, también hubo daños en la rotonda próxima al Jardín Botánico. Este tipo de incursiones suelen ser habituales en la ciudad. De hecho, no es la primera vez que la rotonda del Caballo aparece con desperfectos debido a la acción de una manada de estos animales.

