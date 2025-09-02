El Jovellanos de Gijón echa el telón para su reforma y reabrirá mejorado en octubre

Desde hoy quienes paseen por el entorno de Begoña verán vallas rodeando el teatro Jovellanos y a los primeros operarios retirando material. Así lo estimaba ayer, al menos, los responsables de Divertia, que se marcaban la jornada de hoy como el día del inicio formal de los trabajos para poner a punto el odeón, una reforma ya anunciada y licitada el año pasado, y que implicará el cierre del teatro de cara al público durante alrededor de un mes. La previsión es que el recinto pueda retomar su programación a inicios del mes que viene y que el resto de la actuación de mejora, que tiene como gran objetivo la reforma de la climatización del edificio, se pueda ya compaginar con la programación habitual del teatro. Se espera que todos los trabajos terminen en diciembre.

La licitación para abordar la climatización del edificio se había cursado ya en 2024 y lleva formalizada desde el verano pasado. Según se recoge en los pliegos, durante la redacción del proyecto se detectó que la unidad que suministra energía térmica de climatización –la calefacción– al teatro se encontraba ya entonces "en mal estado y a punto de llegar al final de su vida útil", y se explicaba que su sustitución es compleja de abordar, porque está protegida por silenciadores y paneles acústicos para evitar ruidos y eso exige ahora realizar labores de demolición un tanto complejas. El proyecto fue redactado en marzo de 2023 y desde entonces, según había se señalado hace unos meses desde Divertia, se ha ajustado a las nuevas necesidades del edificio.

Aprovechando una reforma que era necesaria y que implicaba el cierre del teatro durante alrededor de un mes, además, Divertia ha incorporado otras mejoras que se realizarán también en estas próximas semanas. La más llamativa, y ya anunciada, es la que afecta al servicio de taquilla, que se reformulará para evitar la situación actual: que el recurso, ofertado solo desde ventanilla, obligue a los compradores a estar a la intemperie, un gesto que resulta especialmente incómoda en épocas de lluvias y ante jornadas de retiradas de bonos que generan colas.

La mejora permitirá acceder al interior del teatro para acudir a taquilla, un cambio que desde Divertia entienden más apropiado y más "cómodo" para el público. Según explicaba Oliver Suárez, presidente de Divertia, hace unos meses, se incorporaran el proyecto original actuaciones para reformar zonas de baños y camerinos, mejoras estas últimas que pueden, se espera, compaginarse sin problemas con la reapertura.

Junto al cambio de ubicación de la taquilla, la otra mejora más práctica para el usuario estará relacionada con la accesibilidad: las personas con movilidad reducida podrán acceder hasta la propia caja escénica del odeón. Se trata de una actuación que surge en paralelo a la mejora de la climatización pero que no se había contemplado en esa licitación como tal.

La obra de reapertura

Se espera ver ya hoy movimiento de operarios por el callejón del Dindurra para una obra que, por lo demás, se ha diseñado de tal manera que afecte a la programación del teatro lo menos posible. La previsión, de hecho, es que la reapertura se haga a tiempo para permitir la representación de "Memoria de la Nisal", ya programada para el próximo día 4 de octubre a las 20.30 horas. Para entonces el cambio en el sistema de climatización, una tarea adjudicada a la empresa Veolia Servicios del Norte por un total de 181.008 euros, estará ya ejecutado.