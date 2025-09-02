La muestra de Cine Lésbico de Gijón arranca con lleno y con polémica

Con un gran lleno y una polémica que tampoco es menor. Así arrancó ayer en la Escuela de Comercio la IV Muestra de Cine Lésbico de Asturias, un certamen que es ya todo un clásico y que, tal y como quedó patente con las pocas butacas vacías ayer para el visionado de "Disobediencie", la primera cinta del certamen, cuenta con cada vez más tirón. El primer día del festival estuvo marcado por un comunicado del Consejo de Asociaciones de Mujeres de Gijón para mostrar su apoyo a la socialista Dulce Gallego ante las críticas de Xega, entidad que se negó a estar presente en el certamen si Gallego acudía. Y acudió. Las críticas de Xega, colectivo LGTBI+, a Gallego estuvieron relacionadas con un artículo de opinión firmado por la feminista.

En este artículo, explicó Xega hace unos días, Gallego "difundió mensajes" que, a su juicio, "cuestionan y estigmatizan" al colectivo. La acusan de "vincular de manera falaz" el "+" de las siglas LGTBIQ+ con "la pedofilia". En ese contexto, el Consejo de Asociaciones de Mujeres salió en defensa de Gallego. "Queremos expresar nuestro rotundo apoyo y reconocimiento por su innegable compromiso personal y político con la igualdad entre hombres y mujeres y con los derechos de la comunidad LGTBI", explica el texto. "Creemos, como ella, en la libertad de expresión y no compartimos estas prácticas cancelatorias que, ‘disfrazadas de expresión responsable de ciudadanía’ intentan silenciar e invalidar opiniones, debates y razonamientos y expulsar a los disidentes del espacio público", prosiguen diciendo en el documento.

"Las discrepancias y los desacuerdos son necesarios para el avance de cualquier sociedad democrática", argumenta el comunicado que viene firmado por varias entidades. Estas son la Tertulia Feminista Les Comadres, Fórum de Política Feminista de Asturias, Mujeres Ecofeministas, Vocalías de la mujer de la FAV, Sara Suárez Solís, vocalías de "Les Caseríes", asociación de mujeres Eva Canel, Foro de Mujeres de El Llano, asociación "La Xana" y CAVASYM. Además, como partidos firman el PSOE y Foro.

El estreno de la muestra

El primer día del festival contó con mucho público. "Esta muestra de cine lésbico es una mirada al pasado, es un reconocimiento por todas aquellas mujeres que tuvieron en su vida que ocultar una parte de sí mismas para poder seguir viviendo en libertad", aseguró ayer la directora general de Participación Ciudadana, Transparencia, Diversidad Sexual y LGTBI, Nuria Rodríguez, durante la presentación.

María José Palma, la directora, fue la encargada de abrir el certamen con un discurso reivindicando a Palestina y vinculándolo con la proyección de la primera película proyectada: "No quisiera comenzar sin hacer mención al pueblo palestino y al genocidio que se está produciendo por parte del Gobierno de Israel. Y no lo voy a dejar pasar, porque la película que vamos a ver, se caracteriza por la represión del deseo lésbico que se sitúa o se lleva a la práctica desde el barrio judío ortodoxo de Londres", relató Palma.

Tras la película, tuvo lugar un debate sobre el largometraje en el que pudieron participar todos los asistentes. Esta muestra cinematográfica, continuará hoy a las 18.00 horas con la proyección de "Mädchen in uniform".