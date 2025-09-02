El Oktoberfest de Gijón vuelve a la plaza de toros y lo hace con novedades: estas son las claves del evento cervecero

Gijón volverá a disfrutar del festival cervecero Oktoberfest del 11 al 21 de septiembre. Esta cita, que en los últimos años se ha llevado a cabo en el parque de los Hermanos Castro, regresará a la plaza de toros de El Bibio y contará con diferentes novedades que han sido presentadas esta mañana en el Ayuntamiento. "Mantendrá al 100% la esencia bávara", aseguró el forista Jesús Martínez Salvador, edil de Festejos y portavoz del gobierno local.

Una vez más, el evento cervecero ofrecerá unas jornadas en las que los gijoneses y visitantes que acudan podrán disfrutar de distintas cervezas, así como de una amplia oferta gastronómica y música. María González, la coordinadora de proyectos de Fenicia Marketing Gourmet, la empresa organizadora de la cita, detalló que esta vez habrá un total de 12 puestos que servirán cervezas y otros cinco dedicados a la comida, con platos que irán desde las típicas salchichas alemanas hasta los kebabs, entre otros. En cada uno de los 12 espacios habrá tres grifos de cerveza.

Una de las principales novedades de esta nueva edición del Oktoberfest de Gijón es que el evento se ha unido este año a la red de Oktoberfest oficiales de Paulaner en España, siendo el tercero del país en conseguirlo tras Madrid y Barcelona. "Es un paso muy importante para poder degustar Paulaner en el recinto", señaló González, que indicó que habrá cinco tipos de cerveza Paulaner, así como Heineken 0.0, Cruzcampo y Amstel Radler.

Esta fiesta, en los últimos años, se había llevado a cabo a finales de agosto. En cambio, en esta ocasión la organización ha optado por un cambio de fechas que sirva para convertir al Oktoberfest de Gijón en "la gran fiesta del fin de verano", tal y como apuntó González.

El cierre del verano en El Bibio

Más allá de las cervezas y las comidas, el Oktoberfest de Gijón tendrá juegos, concursos y actuaciones de dj.

El evento cervecero será la primera cita que albergará la plaza de toros de El Bibio tras la Feria de Begoña y el resto de su programación estival. "El Oktoberfest permite alargar el verano. En Gijón tenemos la programación más activa del norte de España", remarcó Martínez Salvador, quien recordó que después del Oktoberfest, El Bibio acogerá diversos conciertos antes de que finalice el año, como los de "Camela", el 7 de noviembre; David Bustamante, el 28 de noviembre, o "Loquillo", el día 29.

El horario de apertura del Oktoberfest será de 19.00 a 0.00 horas de domingo a jueves, y de 19.00 a 2.00 los viernes y sábados. El lunes 15 de septiembre no habrá actividad. El precio de la entrada es de dos euros.