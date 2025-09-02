Pumariega elogia la labor de la Fundación Alimerka
"Entidades así son clave para la inserción laboral", asegura la vicealcaldesa
El inicio del curso político también se traduce en la recuperación de la extensa agenda de actos de los concejales de la ciudad para tejer alianzas con entidades de diferentes sectores, pero todas ellas clave a la hora de hacer avanzar al concejo. En ese sentido, la vicealcaldesa, la popular Ángela Pumariega, mantuvo ayer un encuentro con la Fundación Alimerka. La concejala de Economía elogió la labor realizada por la Fundación.
"Entidades así son fundamentales para fortalecer las políticas de inserción laboral en nuestra ciudad", afirmó Pumariega. "Su experiencia y compromiso social son un aliado clave para generar oportunidades reales", dijo la vicealcaldesa en la reunión en la que participó también Antonio Blanco, el directo de la Fundación, así como Carla Álvarez Sanjurjo, directora general de Promoción de Empleo en el Ayuntamiento de Gijón.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una mujer acaba en el hospital tras sufrir una presunta agresión sexual por parte de dos hombres en un barrio de Gijón
- Y a la tercera fue la vencida: así superó Gijón su propio récord de escanciado de sidra
- Ángel Lorenzo, presidente de Otea en Gijón: 'La ciudad va a cambiar muchísimo con Naval Azul y la zona del Tostadero
- Una asturiana y su hijo, en estado grave tras chocar contra un camión en Guadalajara
- El escanciado simultáneo en Gijón no espera por el récord: los primeros participantes ya aguardan en Poniente
- El grupo inversor asturiano que promueve un nuevo parque empresarial en Gijón (y muy cerca de la Milla del Conocimiento)
- Los proyectos (sobre todo dos) que urgen reactivar los barrios de Gijón: 'La ciudad debe salir de la parálisis
- Una colisión en cadena provoca un accidente en Gijón: cinco vehículos involucrados y uno de los conductores positivo en alcoholemia