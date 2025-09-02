Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pumariega elogia la labor de la Fundación Alimerka

"Entidades así son clave para la inserción laboral", asegura la vicealcaldesa

Por la izquierda, Ángela Pumariega, Antonio Blanco y Carla Álvarez Sanjurjo, ayer en el Ayuntamiento. |

El inicio del curso político también se traduce en la recuperación de la extensa agenda de actos de los concejales de la ciudad para tejer alianzas con entidades de diferentes sectores, pero todas ellas clave a la hora de hacer avanzar al concejo. En ese sentido, la vicealcaldesa, la popular Ángela Pumariega, mantuvo ayer un encuentro con la Fundación Alimerka. La concejala de Economía elogió la labor realizada por la Fundación.

"Entidades así son fundamentales para fortalecer las políticas de inserción laboral en nuestra ciudad", afirmó Pumariega. "Su experiencia y compromiso social son un aliado clave para generar oportunidades reales", dijo la vicealcaldesa en la reunión en la que participó también Antonio Blanco, el directo de la Fundación, así como Carla Álvarez Sanjurjo, directora general de Promoción de Empleo en el Ayuntamiento de Gijón.

