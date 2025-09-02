El restaurante gijonés Los Patios echa la persiana

Tras diez años de incesante actividad en pleno centro de la ciudad, concretamente en el número 10 de la calle Instituto, la historia del restaurante Los Patios llega a su fin. Será el próximo domingo 14 de septiembre cuando este negocio liderado por el cordobés Manuel Joven Leal eche la persiana por última vez. "Estoy muy orgulloso y satisfecho con lo que se ha conseguido. Despedirnos de los clientes va a ser muy complicado", señaló ayer Joven, que explicó que esta decisión llega "por desavenencias con la propiedad".

Este empresario, que llegó a Gijón hace dos décadas y ya acumulaba cinco años vinculado a la hostelería, abrió las puertas de Los Patios en 2015. Desde entonces, Joven, acompañado por el resto de los profesionales que han formado parte del negocio, se centró en conquistar los paladares de numerosos gijoneses y visitantes con algunos de sus platos clásicos, como los chuletones y las alcachofas.

Para Joven, esta década ha sido una etapa "apasionante". "Al principio hubo problemas que son normales cuando se abre un negocio, pero después se consiguió una subida de nivel considerable cuando ya conocí el producto y el mercado", apuntó el gerente de Los Patios, antes de añadir que "con la pandemia también sufrimos otro parón, pero volvimos a esquivarlo". "Ha sido una montaña rusa", bromeó Joven, quien aseguró que siempre ha entregado "todo lo que tenía dentro" por el buen funcionamiento del negocio.

Sin embargo, después superar los problemas que acarreó la pandemia, Los Patios cerrarán el día 14 de septiembre. "He estado dándole vueltas los últimos meses, pero finalmente he decidido aparcar la actividad del negocio porque entiendo que no hay otra solución", indicó Joven, que remarcó que la causa del cierre ha sido "la diferencia de pareceres con la propiedad respecto a una anomalía técnica".

En sus distintos intentos por encontrar otra posible salida, Joven buscó darle viabilidad a su restaurante en otro local de la ciudad. "Al no haber encontrado nada que me permitiera hacer el tipo de cocina que vengo haciendo, he optado por cambiar mi forma de vida", añadió.

A partir del lunes 15 de septiembre, este empresario nacido en la localidad cordobesa de Montoro, tratará de dar comienzo a una nueva fase de su vida como integrante de alguna empresa relacionada con el sector de la hostelería. "Me gustaría estar cerca de la carne y el vino, que han sido mis especialidades", subrayó Joven, que tiene claro que su intención es quedarse en Gijón. "Amo esta tierra", aseveró.

Asimismo, más allá de lo profesional, Manuel Joven confía en que estos cambios le permitan contar con más tiempo para estar junto a su familia.

El día 14 de septiembre será un día de emociones encontradas para los componentes de Los Patios. "Han sido diez años compartiendo momentos, sabores y alegrías", recordaron ayer, antes de agradecer a sus clientes y proveedores por "cada visita, por caminar junto a nosotros todo este tiempo y por formar parte de nuestra historia".

Ahora, tras estos diez años en los que han generado una larga lista de clientes a los que ya consideran "su otra familia", esperan que hasta el 14 de septiembre sean muchos los que acudan al local para comer algunos de los últimos chuletones de Los Patios y brindar por un buen futuro, aunque sea por separado. "Nos despedimos con el corazón lleno de gratitud y con la certeza de que Los Patios llegaron a alcanzar metas inimaginables en aquel 2015 cuando abrió sus puertas. Os esperamos con los brazos abiertos para poder despedirnos de vosotros hasta el día 14", desarrolló Joven, el líder de un negocio que pondrá a mediados de este mes el broche a una década de actividad hostelera en la que han alcanzado galardones como la "Escalerona de Plata" del Campeonato de Pinchos de Gijón. No obstante, el mayor premio que guardarán será el cariño de su clientela.