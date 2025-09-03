Más de 200 actividades en los programas educativos del Ayuntamiento de Gijón

Más de 200 actividades de distintas áreas son las que se incluyen en los programas educativos del Ayuntamiento dirigidos a escolares para el curso 2025-2026, cuya guía presentó ayer la presidenta de la Fundación Municipal de Cultura, la concejala Montserrat López Moro, junto a Manolo González, responsable del departamento de educación de la Fundación.

Se trata de actividades organizadas por niveles educativos y accesibles a través de buscadores on-line. "Queremos destacar la consolidación y continuación de esta oferta, que ya supera los 25 años de trayectoria", con programas que tienen elevada demanda, señaló la edil. También reseñó las "novedades significativas que se incorporan en este curso", entre ellas "Ven al Palacio", (las residencias de artistas de San Andrés de Cornellana; "Ejercitarte", música y ejercicio; la conferencia recital "Caos, de la teoría a la música", así como espectáculos y monólogos científicos.

También un nuevo programa de artes escénicas en los diferentes centros municipales dirigido a alumnos desde infantil hasta bachillerato "y un programa contra el acoso escolar que amplía el foco de actuación al entorno familiar y a profesionales que trabajan con escolares fuera del aula, como pueden ser personal de comedor o monitores deportivos", explicaron ayer.