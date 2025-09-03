Absueltos los policías locales de Gijón acusados de retener a una comerciante en La Arena

Se enfrentaban a tres años de cárcel cada uno y a ocho años de inhabilitación absoluta, pero han quedado libres. La sección octava de la Audiencia Provincial, con sede en Gijón, ha absuelto a los dos policías locales de Gijón que fueron acusados por una esteticista del barrio de La Arena de detención ilegal. A su vez, esta mujer, que había sido denunciada por los propios agentes investigados por un delito de desobediencia, también ha sido absuelta de toda responsabilidad en esta causa, que se juzgó el pasado 7 de mayo.

Según la Fiscalía, los hechos tuvieron el lugar el 30 de septiembre de 2022. La comerciante llamó a la comisaría de la Policía Local varias veces entre las diez menos diez de la mañana y las once porque en las inmediaciones de su tienda, en la calle Marqués de Urquijo, se habían instalado personas sin hogar pidiendo dinero a ella y a sus clientes. La comisaría mandó agentes para solucionar el problema, pero, según la Fiscalía, no se avisó a la mujer que siguió, por tanto, llamando. Así, se mandó a los investigados, un hombre y una mujer, a identificar a la mujer por sus continuas llamadas. La cosa subió de tono y discutieron. Los agentes aludieron a que la mujer no se quiso identificar, por lo que fue detenida. Ella, en el juicio, lo negó. n