Absueltos los policías locales de Gijón acusados de retener a una comerciante en La Arena
Se pedían tres años de cárcel para los agentes
Se enfrentaban a tres años de cárcel cada uno y a ocho años de inhabilitación absoluta, pero han quedado libres. La sección octava de la Audiencia Provincial, con sede en Gijón, ha absuelto a los dos policías locales de Gijón que fueron acusados por una esteticista del barrio de La Arena de detención ilegal. A su vez, esta mujer, que había sido denunciada por los propios agentes investigados por un delito de desobediencia, también ha sido absuelta de toda responsabilidad en esta causa, que se juzgó el pasado 7 de mayo.
Según la Fiscalía, los hechos tuvieron el lugar el 30 de septiembre de 2022. La comerciante llamó a la comisaría de la Policía Local varias veces entre las diez menos diez de la mañana y las once porque en las inmediaciones de su tienda, en la calle Marqués de Urquijo, se habían instalado personas sin hogar pidiendo dinero a ella y a sus clientes. La comisaría mandó agentes para solucionar el problema, pero, según la Fiscalía, no se avisó a la mujer que siguió, por tanto, llamando. Así, se mandó a los investigados, un hombre y una mujer, a identificar a la mujer por sus continuas llamadas. La cosa subió de tono y discutieron. Los agentes aludieron a que la mujer no se quiso identificar, por lo que fue detenida. Ella, en el juicio, lo negó. n
- Ni por jubilación ni por falta de clientes: un conocido restaurante de Gijón echa la persiana por este sorprendente motivo
- Una mujer acaba en el hospital tras sufrir una presunta agresión sexual por parte de dos hombres en un barrio de Gijón
- Ángel Lorenzo, presidente de Otea en Gijón: 'La ciudad va a cambiar muchísimo con Naval Azul y la zona del Tostadero
- Una asturiana y su hijo, en estado grave tras chocar contra un camión en Guadalajara
- El grupo inversor asturiano que promueve un nuevo parque empresarial en Gijón (y muy cerca de la Milla del Conocimiento)
- Ligero repunte de la criminalidad en Gijón (y estos dos tipos de delitos tienen la culpa)
- Montserrat López Moro, concejala de Cultura de Gijón: 'El cambio del Piñole ya se había acordado; no hay que dejarse llevar por la nostalgia
- Detienen a un ladrón en la playa de San Lorenzo de Gijón