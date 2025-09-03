Arrancan las obras de mejora en el teatro Jovellanos
Las obras para mejorar la climatización del teatro Jovellanos, así como para hacer otra serie de actuaciones, como mejorar la taquilla para que no haya que hacer cola en la calle, dieron ayer comienzo por la zona del Dindurra. En la imagen, una grúa con la zona ya perimetrada para unos trabajos que implican el cierre del teatro gijonés a lo largo de todo el mes. La expectativa es que pueda reabrir con las mejoras ya listas el mes que viene.
