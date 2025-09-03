Asturias acogerá doce funciones de Camino Escena Norte: estas son las claves de la programación, presentada en Gijón

La séptima edición del proyecto de intercambio de artes escénicas Camino Escena Norte (CEN), que lleva por lema "Sembrar, cuidar, florecer", dará la posibilidad de disfrutar en Asturias de doce funciones desde el 14 de septiembre al 26 de octubre. Así lo han confirmado esta mañana los organizadores en la Laboral Ciudad de la Cultura, donde se ha realizado la presentación de este programa de intercambio cultural a través de las artes escénicas en el que participan compañías de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra y La Rioja. En el caso de Asturias, este año será el turno de Guayominí Producciones, con su obra "Hamlet"; La Roca Producciones, con "Zozobra", y Zig Zag Danza, con "Postales rotas", que llevarán sus trabajos a un total de doce localidades de las otras comunidades autónomas participantes.

La actividad de esta nueva edición de Camino Escena Norte irá del 12 de septiembre al 26 de octubre en 60 localidades de las seis comunidades. En Asturias, las ciudades que albergarán las actuaciones serán Oviedo, Gijón, Navia, Ribadesella, Llanes, Corvera, Grado, Candás, Villaviciosa y Vegadeo, además de una función incluida en la programación de los espectáculos del Itinerario Constelaciones de CEN.

Serán dieciocho -tres por territorio- las compañías de teatro, danza y artes del movimiento y nuevo circo las que formen parte de la séptima entrega de CEN. Los espectáculos que ofrecerán conforman el Itinerario Constelaciones, una programación itinerante de artes escénicas de corte generalista en la que destaca la diversidad de lenguajes, estéticas y formatos, tanto para público infantil y adolescente como adulto.

Asturias recibirá este 2025 a diez compañías en el marco de CEN. La primera cita tendrá lugar en el Campo San Francisco de Oviedo el 14 de septiembre, con la banda Teatro Circo y su espectáculo "Yûgen", y la última será el 26 de octubre en el teatro Riera de Villaviciosa, con "Oveja perdida ven sobre mis hombros que hoy no solo tu pastor soy, sino pasto también", de Chamán Producciones. En Gijón, por otro lado, la Laboral albergará funciones los días 19 y 21 de septiembre, y el 25 de octubre habrá otra en el teatro Jovellanos.

En la presentación de la programación estuvieron el director general de Acción Cultural y Normalización Lingüística, Antón García; la edil de Cultura del Ayuntamiento de Gijón, Montserrat López Moro, y Luis Alija, presidente de Escena Asturias. "Esta iniciativa permite poner al servicio de la sociedad y del sector empresarial el arte escénico que se hace en el noroeste peninsultar", remarcó García, que definió a CEN como "una cita ineludible y esencial del panorama de las culturas de estas comunidades". López Moro incidió en que supone un "orgullo" que Gijón participe de "forma directa" con los festivales "Danza Xixón" y "Rincones y recovecos", que forman parte de Senderos, la red de colaboración con proyectos locales de CEN. Por su parte, Alija hizo hincapié en que "casi 100 funciones de compañías asturianas que han tenido lugar fuera de la región no hubieran sido posibles sin este programa".