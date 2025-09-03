El Ayuntamiento de Gijón iniciará una ronda de reuniones para lograr "consenso" sobre el Piñole

El Ayuntamiento acaba de anunciar que iniciará la próxima semana "una extensa ronda de reuniones con los colectivos y asociaciones culturales de la ciudad para detallar los planes con la colección Piñole" y con el objetivo de "alcanzar un consenso". La iniciativa surge después de que el anunciado traslado del museo del pintor gijonés a Tabacalera, un proyecto anunciado desde hace un año, y el plan de reforma del actual inmueble de la plaza de Europa como sede de la Oficina de Igualdad haya generado algunas quejas por considerar que la actuación para la Oficina debería esperar a que el nuevo museo esté culminado. El objetivo del gobierno local es, como ya se había también anunciado, impulsar a partir del año que viene un programa de difusión del pintor, incluyendo una exposición monográfica de su obra en el Revillagigedo.

En estos encuentros, que contarán con la presencia de técnicos municipales, dice el Ayuntamiento, "se explicará de forma minuciosa la reorganización cultural" que plantea el equipo de gobierno, tanto la relacionada con el proyecto del Centro de Arte Tabacalera, donde se ubicará el Piñole, como la reforma del museo actual "y su posterior inauguración como centro de atención a víctimas de violencia de género", así como "la programación prevista en torno a la figura de Nicanor Piñole para el año 2026", dentro de la que se encuentra "la gran exposición que albergará el Palacio de Revillagigedo".

"Estamos convencidos de que el planteamiento propuesto potencia tanto la colección del pintor como el tejido cultural de la ciudad, pero también entendemos que existan dudas. Para este gobierno, y así lo hemos demostrado en multitud de ocasiones, el diálogo es la única forma de avanzar. Es lo que vamos a hacer", explica la concejala de Cultura, Museos e Industrias Creativas, Montserrat López Moro.

La comisión que vela por el legado del Piñole

Añade el gobierno local que dentro de esta ronda de reuniones se incluirá, además de a las asociaciones culturales, "a la comisión encargada de velar por la colección Piñole y a los colectivos vecinales implicados en el proyecto", estos últimos en plena campaña de movilización tras organizar una primera manifestación frente al actual museo ayer mismo y ante el lema de "Piñole, sí; cierre, no". "Habla muy bien de una ciudad que la cultura sea un tema de actualidad. A partir de ahí, nuestro trabajo es intentar solventar todas las dudas y reticencias que puedan existir al respecto de estos cambios y buscar puntos de acuerdo", afirma López Moro.

El debate en torno al Piñole surge en la semana en la que se aprobará por fin la licitación de Tabacalera, saldrá a concurso por 21,44 millones de euros de presupuesto y un plazo de ejecución de hasta 42 meses, pero con el objetivo de que las actuaciones se puedan realizar por fases, priorizando la edificación de los dos nuevos inmuebles contemplados en el proyecto y donde ya desde hace un año se reserva un espacio para el Piñole.

El compromiso de apertura: 2027

El compromiso actual del gobierno es que el nuevo museo se pueda habilitar a lo largo de 2027, y asegura que la actividad de ese nuevo emplazamiento podrá simultanearse con el resto de obras en el edificio histórico de Tabacalera para entonces por estar ambas fincas separadas por la plaza central que actuará como recibido de todo el recinto y porque desde el inicio el complejo de Tabacalera se diseñó con inmuebles de uso independiente, como, por ejemplo, la iglesia, que será un espacio escénico con acceso propio.