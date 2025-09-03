El centro de arte Tabacalera de Gijón tendrá una "gran plaza" central que lo separará del Piñole

El proyecto definitivo para Tabacalera, que saldrá a licitación en los próximos días, mantiene la hoja de ruta presentada hace ya algo más de un año por el bipartito. El plan conserva el conocido espacio reservado para el nuevo Museo Nicanor Piñole, que se ubicará en uno de los inmuebles de nueva construcción y que tendrá un uso "independiente" al de las salas expositivas del centro de arte. Además, se perfilan algunos detalles: se contempla una "gran plaza pública" y central como acceso a los inmuebles y se diseña un auditorio de hasta 400 plazas y habilitado para funcionar, si se precisa, como sala de cine, especialmente para albergar proyecciones del Festival Internacional de Cine de Xixón (FICX).

El Centro de Arte Tabacalera se valora en 22,28 millones de euros –sumando al proyecto como tal, de 21,44 millones, la dirección de obra, que cuesta 840.000 euros– y se espera que las máquinas puedan entrar al recinto en marzo. "Como ya hemos dicho, nuestra intención es poder fasear la actuación y que la primera de esas fases sea el edificio anexo al histórico, que será el que albergue la colección del Piñole", recalcó ayer Jesús Martínez Salvador, portavoz forista del gobierno, después de que el bipartito diese el visto bueno a la modificación de los límites presupuestarios plurianuales, un trámite que permitirá, además de iniciar la obra el año que viene, ejecutar seis millones de euros anuales en la actuación entre 2027 y 2029. El forista insistió en que el nuevo museo del pintor gijonés podrá abrir a finales de 2027 y que podrá funcionar "sin ningún problema" mientras el resto de la obra, ya en el edificio histórico, continúa.

En el proyecto de ejecución, recién revisado para su licitación, señalan los técnicos también que el plan permite "una posible construcción por fases de los distintos edificios". En los planos actualizados se sitúa por ahora al Piñole en la última planta de uno de los inmuebles de nueva construcción –la misma ubicación que se anunciaba hace un año–, si bien bajo esta planta hay otras dos con usos por ahora abiertos: hay áreas de oficinas pensadas, en principio, para la reubicación del personal de la Fundación de Cultura –la idea del traslado de estos trabajadores y del propio Piñole se publicó en LA NUEVA ESPAÑA en julio del año pasado– y otras que podrían permitir la llegada, si prospera, de la futura Filmoteca de Asturias que en su día anunció el Principado.

En realidad, los añadidos a Tabacalera son dos inmuebles, pero con un diseño les hará parecer un único bloque. Uno de ellos, sensiblemente más pequeño –se amolda a las medianeras de los edificios que hay en el recinto–, se centra por ahora usos hosteleros –con bar con terraza y restaurante– con otros auxiliares, como aseos y vestuarios. En el sótano de esta zona nueva iría el citado auditorio, ahora con un proyecto acústico más definido y que lo blinda para acoger espectáculos, proyecciones y reuniones. Entre esta zona ampliada y el edificio histórico queda también descrito de manera definitiva es la "gran plaza pública" y central que actuará como recibidor. Permitirá acceder a los distintos inmuebles –de ahí que se vea viable hacer la obra por fases– y comunicará las dos entradas que tendrá Tabacalera: las de María Bandujo y Emilio Muñoz "El Negro", esta última con un ascensor para salvar la altura.

Martínez Salvador incidió ayer en que la actuación de Tabacalera es "prioritaria" en el marco del "eje estratégico" que a su juicio supone la cultura para el actual gobierno. "Es una inversión de récord. Vamos a invertir en Tabacalera cinco veces más de lo que se ha invertido en cultura en el último lustro", señaló el forista, que tildó también como una "oportunidad" la reubicación del Piñole. Esgrimió, para defender esa postura, argumentos similares a los ya aportados por Montserrat López Moro, edil de Cultura, en su entrevista a este periódico publicada el lunes. Explicó que en el museo actual se exponen unas 80 obras del pintor gijonés frente a las más de 6.000 piezas que integran los fondos municipales y señaló que las alrededor de 13.000 visitas que recibió el museo el año pasado –que el gobierno compara con las más de 50.000 que tuvo la Casa Natal– demuestran la necesidad de "revitalizar" la colección.

La Oficina de Igualdad

"Estamos seguros de que en su ubicación temporal en el Revillagigedo va a tener muchas más visitas que las que tiene actualmente. Y tendrá muchas más cuando esté en su edificio definitivo en Tabacalera", recalcó el portavoz, que reiteró el compromiso del gobierno de habilitar el año que viene la muestra temporal del Revillagigedo, coincidiendo con la reforma del actual museo, que será, como ya se había anunciado, la nueva Oficina de Igualdad.

Sobre esto último, lamentó también el forista las críticas al proyecto para el viejo Asilo Pola, en este caso, acusando directamente al PSOE. "Más que criticarlo todo, lo que tienen que hacer es ser valientes y decir por qué quieren retrasar la apertura de un espacio que atienda de una manera digna a un problema de la sociedad tan importante como es el de la violencia contra la mujer", reprochó el forista, en referencia a que la citada oficina, hoy en integrada en el centro municipal de La Arena, hace que recursos como el Centro Asesor de la Mujer carezca de espacios privados.

También aseguró el forista que tanto trasladar el Piñole a Tabacalera como exponer su obra en el Revillagigedo mientras la reforma del centro de arte avanza cumple, "por supuesto", las condiciones pactadas en su día con la familia para ceder los fondos de Piñole. "Se va a habilitar un espacio digno para atender a las mujeres (víctimas de violencia de género) y, además, se va a conseguir que la obra de Piñole esté en un espacio mejor y que permitirá observar su obra en mayor proporción", concluyó el forista. La Junta de Gobierno aprobará este viernes el plan de Tabacalera.

A su vez, el PP, socio de gobierno, asegura que votará a favor pese a considerar que el inicio de la obra para la obra del actual Piñole debería esperar a que el nuevo museo esté listo.