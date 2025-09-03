La Guía, Cimadevilla, La Camocha y Serín toman el testigo festivo en Gijón

La Guía, La Camocha, Cimadevilla y Serín inician este viernes sus fiestas patronales, que se prolongarán hasta el lunes, salvo en el caso del Barrio Alto, donde las celebraciones concluirán el día 14. La exalcaldesa de Gijón, Paz Fernández Felgueroso, será la encargada de pronunciar el pregón en las Fiestas de La Guía en el Colegio Público Río Piles. Será el próximo viernes a las siete de la tarde. El programa festivo de este año incluye la celebración del Día del Socio, el viernes de ocho a nueve y media de la noche en el Instituto Río Piles.

Siguiendo con las fiestas de La Guía, las actuaciones musicales en el escenario que, como cada año se habilitará en la plazoleta de La Guía, correrán el viernes a cargo de Nerea Vázquez, a las nueve y media de la noche. Le dará el relevo a las once y media de la noche Diazz DJ, con un repertorio musical para todos los públicos. El sábado ya habrá actividad antes de la hora de comer, con la sesión vermú que protagonizarán a la una de la tarde Tere Rojo y Charly Blanco. A las seis y media de la tarde, la banda de gaitas Bandina Saxum Xixón actuará mientras recorre el barrio. La verbena de ese día correrá a cargo de "Jimaguas Quinteto" y después "Viva 90’s Party".

Para el domingo por la mañana en La Guía está programada una excursión en moto hasta la Gruta de Arbedales, en Moire (Castrillón). El domingo también será el momento para una comida de confraternización vecinal. Por la tarde, habrá una representación teatral en el colegio Río Piles. La verbena en la Plazoleta comenzará a las ocho y media con rumbas y sevillanas.

El lunes a las doce del mediodía, la Casa de Acogida de Madres Gestantes será el lugar en el que se celebrará la misa solemne. A la una de la tarde tendrá lugar el reparto del bollo y la subasta del ramo. Sesión vermú, magia y música seguirán a lo largo de la jornada. El colofón festivo tendrá lugar a las siete y media de la mañana del martes con el Rosario de la Aurora.

En La Camocha, las fiestas arrancan el viernes a las seis de la tarde con Holi Party y fiesta de la espuma. Dos horas después, pronunciará el pregón el levantador de pesas Julio García, campeón mundial de press banca. Campeonato de parchís y verbena completarán la jornada. El sábado incluye, entre otras actuaciones, un karaoke familiar, un concurso de tortillas, espectáculos, y cena con sorteo de la lámpara de mina antes de la verbena.

El domingo tendrá lugar el reparto del bollu entre las cinco de la tarde y las diez de la noche. Zumba, bolos actuaciones musicales y una suelta de globos a la medianoche en vez de la suelta prevista de farolillos, en solidaridad con quienes han perdido todo con los incendios. El lunes alborada de gaita y tambor a las nueve de la mañana, misa y procesión a las doce y homenaje al minero a la una y media en unas fiestas que concluirán a las nueve y media de la noche.

Cucaña en Cimadevilla y cintas a caballo en Serín

En Cimadevilla aún se estaba cerrando ayer la programación festiva, que incluirá, entre otras cosas, la cucaña, en la Cuesta del Cholo, a las cinco de la tarde del sábado día 6. El partidillo entre solteros y casados se ha programado para el sábado 13 a las seis de la tarde en la Pista Polideportiva del barrio.

Uno de los momentos álgidos de las fiestas de Serín será la gran corderada a la estaca, que tendrá lugar este domingo, a las tres de la tarde, si bien ayer ya se cerró el plazo para apuntarse y pagar. Ese mismo día, a las cinco y media de la tarde, tendrá lugar la carrera de cintas a caballo, con 400 euros en premios. Las fiestas en Serín arrancarán este viernes a las cinco de la tarde con juegos infantiles. Durante todos los días de celebración en esta parroquia rural gijonesa habrá una gran cena parrillada. El lunes está prevista la misa a la una de la tarde seguida de procesión acompañada por gaita y tambor.