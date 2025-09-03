Una muestra para "mantener viva" la historia de la Gota de Leche en Gijón

"Un homenaje a Gijón y a sus gentes". Con estas palabras definió ayer la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, a la exposición al aire libre con la que Gijón ha querido rendir homenaje a los 100 años de historia de la Gota de Leche, la institución que nació hace un siglo a raíz de la iniciativa del médico pediatra Avelino González. Precisamente, su valentía y esfuerzo a la hora de poner en marcha la Gota de Leche en una época compleja fue aplaudida este martes en el acto de inauguración de la exposición, al que asistieron numerosos representantes políticos y de entidades sociales de la ciudad.

Ángel Mato, Carmen Moriyón, Guzmán Pendás, Lourdes Pérez y Covadonga Landín, ayer, en el salón de actos de la Gota de Leche. | MARCOS LEÓN

La muestra, compuesta por 15 paneles ilustrados con imágenes y textos, recoge los principales hitos y acontecimientos que han marcado la historia del edificio, que nació en 1925 como hospital de puericultura y que ahora es la sede de la Fundación Municipal de Servicios Sociales. La importancia de la Gota de Leche para la ciudad fue reivindicada ayer en la inauguración de la exposición por la Regidora, así como por el concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación y presidente de la Fundación Municipal, Guzmán Pendás; la directora de la Fundación, Covadonga Landín, por la nieta de Avelino González, Lourdes Pérez, y por el comisario de la exposición, Ángel Mato.

"Hay edificios de la ciudad que guardan no solo su historia, sino la de memorias, esfuerzos y sueños de los ciudadanos. Este lugar es uno de los ejemplos más claros de ellos, ya que este edificio no es solo ejemplo de arquitectura, sino que también es una muestra de que la sociedad gijonesa es solidaria y está comprometida con el desarrollo", desarrolló la Alcaldesa, que puso el foco en que la Gota de Leche "siempre ha sido una casa de vida y esperanza". "Aquí se repartía leche en una época en la que la mortalidad infantil era altísima; se cuidaba a las madres; se les enseñaba a criar a los hijos, y se formaba a profesionales. En definitiva, aquí se construyó parte del futuro de la ciudad", aseveró Moriyón.

Asimismo, la Regidora hizo hincapié en que las torres y la fachada del edificio son "ejemplo de gijonesismo". "Es un referente para la ciudad y un ejemplo de cómo la arquitectura puede ser funcional y, a la vez, dotar de belleza al espacio público", abundó Moriyón, para la que la exposición que estará activa hasta el 21 de septiembre en los exteriores de la Gota de Leche y en la plaza del Humedal es un recordatorio de la responsabilidad de "mantener viva la memoria de un edificio que es y seguirá siendo un emblema de Gijón".

Guzmán Pendás, quien recordó que fue uno de los niños que nació en la Gota de Leche, señaló que fue uno de los "proyectos de solidaridad más ambiciosos y heroicos que se hicieron en Gijón, Asturias y España". "Será siempre mucho más que un edificio porque es un símbolo vivo de la solidaridad que sigue latiendo con el mismo espíritu en cada programa, servicio y gesto de quienes trabajamos en la Fundación de Servicios Sociales", destacó.

La nieta de Avelino González, Lourdes Pérez, subrayó que el principal objetivo de su abuelo -cuyo busto pasará a estar en la entrada del edificio- siempre fue "intentar poner la salud y el conocimiento al alcance de todos los niños y niñas para que partieran con el mismo bagaje y pudieran enfrentarse a las dificultades de la vida". Por su parte, Mato, el comisario de la muestra, reivindicó de nuevo la historia de la Gota de Leche. Al acto de ayer acudieron, entre otros, diferentes concejales, además de las exalcaldesas Paz Fernández Felgueroso y Ana González.